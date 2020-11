Most přes Ohři dosluhuje, nový by Karlovy Vary mohly stavět už v březnu

V plném proudu je nyní výběrové řízení na dodavatele stavby nového mostu ve Dvorech. Podle náměstka karlovarské primátorky Petra Bursíka už chodí na radnici doplňující dotazy k zakázce. Jaké budou konkrétní nabídky, ukáže až 23. listopad, kdy vyprší termín pro jejich podávání.



„Optimistická varianta předpokládá, že by práce na mostě mohly začít v březnu příštího roku,“ konstatoval Petr Bursík. Tehdy by vítěz výběrového řízení mohl, podle jeho názoru, začít s demolicí dosluhujícího přemostění řeky.

„Můžeme si ale malovat, co chceme. Nemáme totiž zatím ani tušení, jak se bude vyvíjet situace ohledně koronaviru,“ naznačil možný zádrhel náměstek. „Situace nám do karet nehraje, ale stále věřím v ten ideální březnový scénář,“ doplnil.

Radnice vypisuje výběrové řízení podle takzvaného žlutého FIDICu. Že tato procedura funguje, dokázal už projekt mostu v Doubí. Ten právě touto formou vznikl pod taktovkou státu, respektive Ředitelství silnic a dálnic. Byla to první mostní stavba v České republice, při které zadavatel žlutý FIDIC využil.

Město má na nový most ve Dvorech připravených 120 milionů korun. Prostředky jsou podle slov Petra Bursíka rozdělené do dvou let.

Souběžně s tímto velký městským projektem se chystá další, který se dotkne mostu Kapitána Nálepky. Ten se po stavbě začal prohýbat, dodavatelská firma tak zajistí jeho zpevnění.



„Je hotová projektová dokumentace a jsou objednané speciální tyče ze Švýcarska. Pokud se vše podaří, bude tento systém zpevnění mostní konstrukce evropským unikátem,“ doplnil Petr Bursík.