Otevření Dvorského mostu na konci listopadu by mohlo zhatit už jen počasí

„Prakticky jediné, co může stavbu prodloužit, je nyní počasí,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Martin Zábojník.



Termín by se navíc podle náměstka primátorky Petra Bursíka mohlo podařit i zkrátit. „Záleží na tom, jestli vše půjde stejně dobře jako doposud,“ řekl Bursík.

Na začátku listopadu už má most prakticky finální podobu. Jeho konstrukce je hotová, stavbaři už vybetonovali i římsy. Ta původní, tedy blíže k centru města, je širší. „Kvůli tomu, že se na ní budou míjet chodci i cyklisté,“ vysvětlil náměstek.

Vše je přitom podle něj připravené i na variantu, že v okamžiku, kdy město uvede most do předčasného užívání, nebudou chodníky ještě hotové. „Stávající provizorní dřevěná lávka by zůstala k dispozici,“ naznačil Bursík. Základem podle něj je pustit na most co možná nejdříve auta.

Fakt, že je most ve Dvorech už od března zavřený, se podle náměstka na dopravě v Karlových Varech podepsal méně, než radnice očekávala. „Obávali jsme se, že to bude horší. Ale praxe ukázala, že i v dopravní špičce byla místa, kde kvůli absenci Dvorského mostu doprava zhoustla, průjezdná bez většího zdržení,“ řekl Bursík.

Co se ceny týká, zatím se obě strany drží původního rozpočtu. Ten předpokládá cenu 125 milionů bez daně, tedy více než 151 milionu s daní. Ta se ovšem může ještě o jednotky milionů korun zvýšit. Záleží na tom, jak se dohodne město se zhotovitelem na uznání vícenákladů.

„Vycházeli jsme z projektové dokumentace na opravu mostu z roku 1987. Jiná nebyla. Ta předpokládala určitý způsob založení stavby do dna řeky. Ukázalo se ale, že je nutné založení stavby provést jinak,“ vysvětlil náměstek Martin Dušek. Rozhodnutí o případném navýšení ceny má padnout v příštím týdnu.