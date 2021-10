Ašské Sluníčko není jen pro nejmenší. Láká i dospělé, třeba na vaření

„Získali jsme další moderní prostor pro vzdělávání, zájemci u nás najdou IT technologie, 3D tisk, interaktivní tabule, řemeslnou dílnu nebo nové kuchyňky. Už nejsme střediskem volného času jen pro děti ze základních škol, ale své místo si u nás najdou i maminky s dětmi či ostatní dospělí. Stali jsme se otevřeným zařízením, které se snaží podporovat mezigenerační dialog,“ řekla ředitelka Sluníčka Eva Holečková.



Ta kvituje, že díky rekonstrukci bude moci Sluníčko navázat intenzivnější spolupráci se školami a dalšími institucemi, rovněž bude možné otevřít nové kroužky nebo zvýšit jejich počet. Plánuje vyjít vstříc všem, kteří by chtěli nabídku domu dětí využívat.

„Zájem je velký třeba o kroužek pro kuchtíky. Zřejmě to je důsledek toho, že se vaření dostává v médiích hodně pozornosti. Lidé hodně a rádi sledují například Prostřeno, Souboj na talíři nebo soutěž MasterChef a chtějí si to také zkusit,“ konstatovala ředitelka Holečková s tím, že vedle zájmové činnosti Sluníčko připravuje i výukové programy a pravidelné kurzy pro veřejnost.

„Naším cílem je, aby například dílna byla otevřená pro všechny. Nové prostory nám to umožní,“ předestřela s tím, že ne každý má doma ponk a když si chce třeba tatínek něco vyrábět, bude se moci realizovat právě v domě dětí.

„Hodně se zaměřujeme na udržitelnost, na přírodu, práci se dřevem… Chceme to, co uměli naši předci, ten odkaz minulých generací, propojit s novými technologiemi. Všechno, co zde máme, je možné využít k učení a rozvoji dětí i dospělých, kteří k nám přijdou,“ uvedla Eva Holečková.

Milionová investice

Podle mluvčího ašské radnice Milana Vrbaty se v domě dětí investovalo přibližně 5,5 milionu korun. Z toho 3,5 milionu stála stavební část, vybavení přišlo na milion a zbytek padl na vícepráce.

„S financováním projektu pomohla Evropská unie, která hradila 90 procent uznatelných nákladů. Prostředky, vložené do modernizace budov, mají přinést novou kvalitu v přístupu ke vzdělání v oblasti digitálních technologií, technických a řemeslných oborů a přírodních věd,“ upřesnil Vrbata.

„Celý objekt, který dřív sloužil jako mateřská škola, rekonstrukce sjednotila. Prostory, které v minulosti měly jiný účel, nyní konečně dostávají podobu, jakou zájmové vzdělávání potřebuje. Rádi bychom na hotové interiéry navázali úpravou venkovních prostor, kde by měla vzniknout moderní komunitní zahrada. A stejně jako při úpravách vnitřních prostor i tentokrát dostanou prostor děti. Ještě než začnou pracovat odborníci, budou moci samy napsat nebo nakreslit, co by na zahradě chtěly. Architekti pak dostanou možnost podívat se na venkovní prostor očima dětí,“ předestřela Holečková.

Ještě zbývá zahrada

Té už se v hlavě rodí další nápad, jak okolí domu oživit a přizpůsobit aktuálním potřebám. „Naše zahrada by měla být z přírodnin, možná bychom spoustu věcí mohli vytvořit svépomocí. Zahrada by tak mohla být pomyslnou výstavní síní výrobků, které v naší dílně vznikly,“ doplnila ředitelka Eva Holečková.

Dům dětí a mládeže Sluníčko sídlí v areálu bývalé mateřské školy. Prostor je rozdělen do tří budov, přičemž budovy A a B jsou po rekonstrukci již v provozu, v budově C se v současné době montují nové kuchyňky. Celý dům dětí je po úpravách bezbariérový.

V minulých letech město investovalo například do zateplení a fasády, nových střech, úprav vnitřních prostor a venkovního schodiště. V roce 2009 vzniklo na zahradě u domu dětí také moderní dopravní hřiště s učebnami. V současné době Sluníčko nabízí více než čtyři desítky zájmových kroužků. V minulém školním roce zde evidovali na pět stovek dětí, v době před koronavirem do kroužků docházelo k sedmi stům zájemců.