Délka návštěvnické trasy dolu Jeroným se ztrojnásobí, lidé toho uvidí víc

Navzdory pandemii dorazilo loni do Jeronýmu na osm tisíc návštěvníků. „To je čtyřikrát víc než v roce 2014, kdy jsme s rekonstrukcemi rozsáhlého cínového dolu a také s jeho prvními veřejnými prohlídkami začínali,“ upřesnil ředitel sokolovského muzea Michael Rund.



Rada Karlovarského kraje nyní schválila vyhlášení výběrového řízení na další z projektů, který zpřístupní nové části dolu. „Projekt má název Žula a voda a během následujících dvou let by měl prakticky ztrojnásobit délku současné návštěvnické trasy. Ta je momentálně asi 150 metrů,“ doplnil Michel Rund.

Další prostory dolu budou zpřístupněny díky důmyslnému propojení stávajících chodeb. „Celé toto území má obrovský potenciál k dalšímu rozvoji a já jsem přesvědčená, že po dokončení projektu budeme mít atrakci, která nebude mít v širokém okolí srovnání,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Stavební úpravy se budou týkat nejen samotného zpřístupnění části komplexu starých důlních děl, ale také zajištění bezpečnosti návštěvníků a odvodnění těchto prostor.

Celkové náklady ve výši 15 milionů korun budou z větší části hrazeny z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, 1,5 milionu uhradí kraj v rámci spolufinancování projektu. Práce na projektu jsou plánovány na minimálně dva roky, protože v zimním období se v dole kvůli ochraně přezimujících netopýrů pracovat nemůže.

„Máme ale před sebou další velký cíl, a to dostat se i na takzvaná opuštěná důlní díla, kde jsou nádherná jezírka, která stojí za to vidět. Plánujeme, že jednou budou součástí turistických okruhů, kterých bude hned několik. To proto, aby se k nám turisté rádi vraceli,“ doplnil Rund.

Unikátní je historický důl Jeroným mimo jiné i tím, že některé jeho části mohou doslova sloužit jako učebnice hornictví pro historiky a geology. „V dole se totiž dodnes zachovaly chodby, které byly opuštěny v polovině 17. století a dodneška zůstaly zachovány prakticky v neporušené podobě,“ upřesnil Rund.

Cínový důl Jeroným byl otevřen v roce 1548, v provozu zůstal, byť s četnými přestávkami, až do konce 1. světové války. Dohromady se v něm vytěžilo na 700 tun cínu.