Chebští drážní hasiči mají novou základnu. Podívejte se do areálu

Jitka Dolanská
  11:15
Novou, plně vybavenou základnu včetně zázemí k trénování nebezpečných zásahů mají od čtvrtka k dispozici drážní hasiči v Chebu. Stavba trvala dva roky, náklady dosáhly téměř čtvrt miliardy korun. Moderní dvoupodlažní budovu doplňuje cvičná kolej.

Součástí trenažéru je železniční přejezd se světelným výstražníkem, trolejovým vedením a funkčními návěstidly. Na samotné koleji jsou dva vozy – cisterna a motorová drezína.

Hasiči si zde v reálných podmínkách nacvičí například nakolejování vagonů nebo komplikované zásahy v případech, kdy se po železnici přepravují nebezpečné látky.

Drážní hasiči v rámci otevření nové základny předvedli i ukázku zásahu.
Drážní hasiči při otevření jejich nové základny v Chebu.
Drážní hasiči při otevření jejich nové základny v Chebu.
V garážích nové základny drážních hasičů v Chebu parkuje 14 zásahových vozidel.
Novou základnu Hasičského záchranného sboru Správy železnic v Chebu otevřeli ve čtvrtek.
6 fotografií

V přízemí vznikla vedle šaten, technického a hygienického zázemí garáž pro 14 vozů. Na ni navazuje venkovní stání pro speciální vyprošťovací tank. O patro výš je operační středisko a zázemí pro hasiče. K dispozici mají společenskou místnost i posilovnu.

Střechu základny pokrývají fotovoltaické panely, které tvoří součást topného systému. Chebští drážní hasiči přitom měli až dosud základnu v nevyhovující budově z roku 1853 v areálu nákladního nádraží.

„Kvalitní zázemí hasiči Správy železnic potřebují ke své práci. Důležitý je i výjezd přímo na hlavní komunikaci, kdy semafory zastaví provoz. To hasičům podstatně zkrátí čas potřebný k tomu, aby dojeli k zásahu,“ řekl Mojmír Nejezchleb, který je aktuálně pověřený řízením Správy železnic.

Na nádraží v Chebu vykolejila lokomotiva, skončila mimo trať v křoví

Zmínil také, že chebská jednotka, která je součástí Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje, patří mezi velmi vytížené. V loňském roce tamní hasiči vyjížděli k více než pěti stovkám zásahů, často i mimo prostředí železnice.

Chebští hasiči se rovněž podíleli na odstraňování následků nehody vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Zajímavou zkušeností pro ně byl i zásah u nálezu nevybuchlé munice přímo v Chebu.

„Přál bych si, abychom se pokaždé, když těmito vraty odjedeme, zas v pořádku vrátili na základnu. Ve zdraví a bez nějakých vážných problémů,“ řekl při předávání stanice Petr Truhlář, velitel jednotky požární ochrany chebských drážních hasičů.

Hasiči s tanky už odklidili všechny vykolejené vagony s vápencem

Ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary Oldřich Volf připomněl, že Karlovarský kraj se vlivem historických okolností dodnes potýká s nedostatkem dobrovolných hasičů.

„Nejprve odsud odešli Češi, pak Němci, dlouholetá vazba ve sborech byla zpřetrhána. Říkám to proto, že pro nás je v okrese Cheb naprosto klíčovým partnerem pro záchranné práce právě jednotka drážních hasičů. Jsou to naši bratři ve zbrani. Neumím si bez nich představit zásahy nejen na Chebsku, ale v celém regionu, navíc disponují speciální technikou. Proto jsem rád, že skončila doba, kdy žili v nedůstojných prostorách, že se jim teď podmínky pro výcvik i odpočinek zlepší,“ zmínil význam chebských drážních hasičů ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary Oldřich Volf.

Základnu chebských hasičů stavěla společnost OHLA ŽS. Projekt za 242,5 milionů korun je navržený na spolufinancování Evropskou unií v rámci Mechanismu pro spravedlivou transformaci, spolufinancování poskytla Evropská investiční banka.

Vstoupit do diskuse

30. ledna 2026  8:40

