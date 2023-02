Drážní hasiči budou mít do dvou let v Chebu moderní zázemí za 250 milionů

Moderní stanice drážních hasičů vznikne v chebské Vrázově ulici. Odtud je to jen kousek k nádraží, na jihovýchodní obchvat i na dálnici D6. V dosahu několika minut jsou také průmyslové zóny, a to jak v chebských částech Hradiště a Dvory, tak na Švédském vrchu.

„Je to akce, o níž se mluví řadu let. Viděli jsme prezentaci projektu stavby, která hasičům nabídne veškerý komfort. Město už před pár lety poskytlo pozemek, celá věc je nyní ve fázi vydání stavebního povolení. Byli jsme ujištěni, že peníze na stavbu jsou a že by se v polovině roku mohlo kopnout do země,“ uvedl místostarosta Pavel Pagáč.

Podle místostarosty by měla stavba nové hasičské zbrojnice přijít na částku 200 až 250 milionů korun. Nový objekt má být hasičskou stanicí s komfortním zázemím. Počítá se s novými garážemi, parkovacími místy pro těžkou techniku i sportovním areálem pro výcvik požárního sportu. Na střechách areálu budou fotovoltaické panely.

„Bude tu rovněž prostor na parkování vyprošťovacího tanku. Stavět by se mělo asi 18 měsíců, takže pokud vše půjde hladce, v roce 2025 by už mohla budova fungovat,“ upřesnil Pagáč.

Drážní hasiči dislokovaní v Chebu působí v celém Karlovarském kraji až po Klášterec a Chyši. Směrem na Plzeňsko potom až k Přimdě.

Jejich teritorium je velké a úkolů mají spoustu

Město spolu s drážními hasiči před lety vytipovalo prostor ve Vrázově ulici jako nejvhodnější ke stavbě nové hasičské zbrojnice ze čtyř možných. Nejprve ale bylo nutné změnit územní plán a lokalitu vyčistit. Vedle stávající zahrádkářské kolonie totiž v minulosti vyrostla řada plechových garáží. Rovněž bylo třeba vyřešit odkanalizování Vrázovy ulice.

V rámci České republiky působí čtrnáct jednotek drážních hasičů. Vedle Chebu sídlí například v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě nebo Plzni. Drážní hasiči jsou záchranným sborem, který Správa železnic zřizuje k tomu, aby pomáhal udržet provozuschopnost železniční dopravní cesty.

Vedle samotných zásahů se musí postarat o požární bezpečnost budov a obslužných zařízení na železnici. Při kalamitách odstraňují z tratí popadané stromy, evakuují cestující z vlaků, které se zastavily kvůli poruše nebo nehodě, zajišťují rovněž operativní zimní údržbu kolejí. Drážní hasiči jsou součástí Integrovaného záchranného systému.