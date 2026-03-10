Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

Autor: ,
  19:03
V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá vojenská policie. Prvotní informace naznačují, že voják spáchal sebevraždu. V Doupovských horách mají české ozbrojené síly výcvikový prostor Hradiště, kde se už více než týden koná velké cvičení 4. brigády rychlého nasazení.
Strakoničtí vojáci během cvičení získali řadu cenných poznatků, které využijí...

Strakoničtí vojáci během cvičení získali řadu cenných poznatků, které využijí při výstavbě jednotky, jež bude vyzbrojena systémem SPYDER. | foto: kpt. Jana Samcová, AČR

Česká armáda cvičí poprvé s novými tanky Leopard 2A4v Doupovských horách. (10....
Česká armáda cvičí poprvé s novými tanky Leopard 2A4v Doupovských horách. (10....
Česká armáda cvičí poprvé s novými tanky Leopard 2A4v Doupovských horách. (10....
Česká armáda cvičí poprvé s novými tanky Leopard 2A4v Doupovských horách. (10....
21 fotografií

O případu informoval server Aktuálně.cz, kterému informaci potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.

„V odpoledních hodinách došlo během střeleckého výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště k úmrtí vojáka z povolání. Objasňování příčin události je v gesci kriminální služby Vojenské policie,“ sdělil serveru Holas.

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Mluvčí kriminální služby Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková nechtěla být podle serveru vzhledem k počáteční fázi prověřování příliš konkrétní, nicméně naznačila, že voják si smrt způsobil sám. „Prvotní informace naznačují, že se jednalo o sebevraždu,“ cituje ji Aktuálně.cz.

Žatecký 41. mechanizovaný prapor před cvičením na svém facebookovém profilu napsal, že posádku čekají bojové střelby čet a také odborně-taktické cvičení roty logistiky, které prověří připravenost vojáků i techniky v reálných podmínkách výcviku.

Podobný případ se podle serveru stal v srpnu 2012, vojáci tehdy našli mrtvého kolegu na střelnici ve výcvikovém prostoru Libavá. Vyšetřování Vojenské policie poté ukázalo, že smrt osmatřicetiletého četaře ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě nikdo nezavinil a že to byla sebevražda.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Turisté Loket zatěžují víc, než kolik přinášejí. Kraj zvažuje, že se inspiruje Florencií

Goticko-románský hrad Loket na Karlovarsku

Čím víc turistů, tím větší příjmy pro město? Ne vždy to platí. Příkladem může být Loket, jedno z nejnavštěvovanějších měst v Karlovarském kraji. Víc návštěvníků ale přináší zvýšené náklady na úklid,...

Matka volala policii kvůli dceři, tu našli v bytě mrtvou. Podezřelý seděl u dveří

Policie řeší vraždu v Karlových Varech

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Podezřelého zadrželi krátce po nálezu těla ve stejném domě.

ONLINE: Drtivý nástup Varů do druhé části, Motor vede v Brně. Třinec i Sparta remizují

Sledujeme online
Hráči Karlových Varů se radují z vedení proti Vítkovicím v druhém zápase...

Druhými zápasy pokračuje předkolo play off hokejové extraligy. Po úvodních výhrách se postupu do čtvrtfinále můžou přiblížit Třinec, Karlovy Vary, Kometa a Kladno. Podaří se někomu přidat druhý...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  19:04

Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

Strakoničtí vojáci během cvičení získali řadu cenných poznatků, které využijí...

V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá vojenská policie. Prvotní informace naznačují, že voják spáchal sebevraždu. V Doupovských horách mají...

10. března 2026  19:03

Karlovy Vary rozšíří možnosti placení parkování o aplikaci EasyPark

Parkovací automaty na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.

Karlovy Vary rozšíří možnosti platby za parkování o službu EasyPark. Ta pomocí aplikace umožní najít a uhradit parkování z mobilního telefonu. Služba bude propojena s městským systémem, který hlídá,...

10. března 2026  13:36

Turisté Loket zatěžují víc, než kolik přinášejí. Kraj zvažuje, že se inspiruje Florencií

Goticko-románský hrad Loket na Karlovarsku

Čím víc turistů, tím větší příjmy pro město? Ne vždy to platí. Příkladem může být Loket, jedno z nejnavštěvovanějších měst v Karlovarském kraji. Víc návštěvníků ale přináší zvýšené náklady na úklid,...

10. března 2026  9:47

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Hendikepovaný čáp se dočká lepšího domova, lidé se složili na novou voliéru

Hendikepovaný čáp bez části nohy se v záchranné stanici při rezervaci Soos učí...

Hendikepovaný čáp, který před pěti lety na hnízdě v Chebu přišel o část nohy, už nebude muset žít v malém výběhu záchranné stanice v areálu přírodní rezervace Soos v Novém Drahově u Františkových...

9. března 2026  14:59

Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický visutý mostek přes řeku Ohři, který se při chůzi pohupuje a lidé mu proto přezdívají houpací, je...

9. března 2026  9:39

Učení na instalatéry nebo truhláře děti láká, zedníkem nebo řezníkem chce být málokdo

Ilustrační snímek

Sehnat instalatéra bývá často martyrium. I to může být důvodem, proč na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni mají mnohem víc přihlášek, než mohou na tříletý obor Instalatér přijmout

8. března 2026  10:17

Na cyklostezku pod hradem Loket padají kameny, město chce letos svah zajistit

Panorama města Loket s dominantou loketského hradu, kostela sv. Václava a mostu...

Padající kameny ze svahu pod hradem Loket ohrožují cyklisty na krajské cyklostezce Ohře. Město proto letos plánuje rizikovou oblast ve spolupráci s Karlovarským krajem upravit. Práce by měly provoz...

7. března 2026  9:37

Černoch po úspěchu v Třinci: Cenná výhra před Vítkovicemi, čekám těžkou sérii

Radost Karlových Varů po utkání v Třinci.

Je to stejné jako loni. Hokejisté Karlových Varů se v předkole play off utkají s Vítkovicemi. Rozhodlo o tom jejich vítězství v Třinci 2:1 na nájezdy. „Je to pro nás cenná výhra,“ prohlásil...

7. března 2026

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Seniory z Oloví vozí speciální taxi k lékaři i na nákupy do sousedního Německa

Služba Senior taxi pro lidi se zdravotním postižením a seniory v Oloví na...

Zvýhodněnou dopravu k lékaři či za nákupy nabízí svým seniorům řada měst v Karlovarském kraji. V Oloví však službu povýšili na další úroveň. Své seniory a lidi se zdravotním postižením vozí na nákupy...

6. března 2026  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.