Karlovarský region bude muset vrátit stovky milionů z evropských peněz

Máte ještě nějaké projekty do Integrovaného plánu rozvoje území? Na takovou věc se nyní ptá karlovarská radnice okolních měst a obcí. Představují aglomeraci, která měla šanci sáhnout si zhruba na 1,1 miliardy korun z tohoto dotačního programu, zkráceně řečeného IPRÚ. Získat se jí nepodaří přibližně třetinu peněz, tedy zhruba 366 milionů korun.

„Situaci jsme probírali s manažerem IPRÚ. Existuje možnost dočerpání nějakých dotací prostřednictvím projektů, které máme připravené, ale že by se najednou uvolnila stavidla a mohly se jen tak převádět peníze, to ani nezkoušíme,“ uvedl primátorčin náměstek pro dotace a strategie Tomáš Trtek (ANO).

Podle něj bude možné evropské peníze z IPRÚ získat na modernizace školních učeben, například ale převod peněz určených z dopravní oblasti na jinou infrastrukturu je proti pravidlům. Vše tak podle slov Tomáše Trtka směřuje k tomu, že aglomerace bude stovky milionů vracet ministerstvu pro místní rozvoj. „To si je pak přerozdělí prostřednictvím svých individuálních programů,“ doplnil.

Karlovy Vary už vrátily vyčleněné peníze určené na rekonstrukci památek a na takzvanou vertikální dopravu, tedy lanovky. Konkrétně šlo o obnovu Císařských lázní, Zámecké věže a lanovky na Imperial.

Nedočerpané peníze z IPRÚ před časem kritizovala karlovarská opozice. „Pamatuji si, kolikrát týdně jsme jezdili na ministerstva jako řídicí orgány a jednali o záměrech, na které lze a za jakých podmínek evropské peníze využít. Tato aktivita zjevně zcela ustala a s rukama v klíně se toho bohužel mnoho nestane,“ uvedl například exprimátor Petr Kulhánek (KOA).

Zároveň zmínil, že by se vedení města mělo snažit jednat, aby nevyčerpané peníze zůstaly alespoň v České republice, když už o ně přijde Karlovarsko.

Lídr opozičních Pirátů Jindřich Čermák zase označil příležitost v podobě peněz z IPRÚ za promarněnou. „Zatímco jiná města v regionu využila tyto dotace na stavbu komunitních center nebo parkovacích domů, zásobník karlovarských smysluplných projektů byl velmi tenký,“ zhodnotil.

Tomáš Trtek přitom uvedl, že se nyní vedení radnice může třeba postavit na hlavu, ale věci, které byly předchůdci špatně nastavené, už nezmění. „Proklamace bývalého vedení, že máme napnout síly a tak dále, je tak lichá, že mi připadá žinantní i v rámci opoziční rétoriky,“ reagoval náměstek.

Radnice už pokukuje po dalším programu

Současný IPRÚ bude existovat do roku 2023, přičemž radnice pokukuje po následujícím programu. Tím bude takzvaný ITI. Spustit by se měl od roku 2021. Tomáš Trtek už se obrátil na starosty, aby mu poslali informace o projektech, které by mohli do ITI přihlásit.

„Bohužel pořád nemáme od ministerstva pro místní rozvoj přesně vydefinovanou aglomeraci. Proto jsem se obrátil na tu současnou s tím, že jestli starostové něco mají, ať nám to dají. V současnosti totiž vzniká podklad pro ministerstvo, jaké projekty bychom měli, za kolik peněz a tak dále,“ popsal.

Zmínil také, že důležitá v tomto případě bude provázanost. Karlovy Vary mají podle něj v tuto chvíli zpracovanou tabulku, která nezahrnuje konkrétní projekty, ale spíše oblasti. Obsahuje i plány, na které zřejmě nebude možné dotace z ITI získat.

„Chceme to ale řešit strategicky, centrálně a s nějakou ucelenou myšlenkou, aby nám projekty nezapadly a navazovali jsme na ně, i co se týče těch konkrétních, na které bude možné prostřednictvím ITI peníze čerpat,“ řekl Tomáš Trtek.