Na dostizích v Karlových Varech se sešla šlechta. Klobouky braly dech

„Jarní cenu pořádá pan Oron Michael Kalkert pro potomky evropské šlechty, pro různé významné osobnosti z celé Evropy. Je zde hostem i barmský princ, který žije v exilu. Tradice této akce je 23 let,“ řekla Wendlerová.

Hostem dostihového dne byla mimo jiné i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová. Připomněla, že celá událost bude pokračovat slavnostním večerem v Grandhotelu Pupp.



Dostihový den návštěvníkům mírně znepříjemnil fakt, že nebylo možné na dostizích sázet. Společnost, která dostihové sázky po celém Česku provozuje, nezískala navzdory včasné žádosti licenci od ministerstva financí. Podle Kalkerta tímto atraktivita dostihů klesá a do budoucna by mohl hrozit i jejich zánik, pokud by situace přetrvala.

Sportovní část dostihového dne nabídla šest rovinových dostihů na 1 600 až 2400 metrů, mimo jiné i Cenu města Karlovy Vary.