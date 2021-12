Řidiči si ve Varech postáli hodiny v kolonách, mohl za to i zavřený most

Celosvětově pak patří v této statistice krajské metropoli 653. místo.

„Z mého pohledu je dopravní situace v Karlových Varech obdobná, možná i lepší než ve srovnatelných městech,“ komentoval výsledky výzkumu Tomáš Trtek, první náměstek karlovarské primátorky.

Právě uzavřený Dvorský most vidí jako hlavní důvod, proč se letos tvořilo více kolon. Po jeho zprovoznění se podle jeho zkušeností doprava v Karlových Varech uklidnila. „Samozřejmě, že ve špičkách dochází k tvoření kratších kolon, ale to je logické. Avšak třeba ranní průjezd Karlovými Vary je po otevření Dvorského mostu v podstatě velmi hladký,“ uvedl náměstek.

Situaci by v tomto ohledu do budoucna mohl změnit severní obchvat Karlových Varů. Ten ale zatím existuje jen na papíře. „Projekt je v územním plánu jak kraje, tak města. To by teď o obchvat mělo hodně zabojovat,“ řekl dopravní inženýr Ota Řezanka. Na papíře však obchvat zůstane zřejmě ještě řadu let.

„Je to studie, kterou zpracovává kraj,“ naznačil radní Martin Dušek, který má na karlovarském magistrátu na starosti dopravu. „Stanovisko města je v tomto ohledu jasné. Přikláníme se k variantě severního obchvatu Karlových Varů,“ řekl Dušek.

Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury však podle jeho názoru aktuálně nic nenutí k tomu řešit otázku obchvatu. „Současný stav je totiž vyhovující a všechny studie říkají, že kapacita stávajícího průtahu Karlovými Vary bude dostačující do roku 2040 až 2050,“ vysvětlil karlovarský radní.

Vedení Karlových Varů se přesto snaží individuální dopravu v rámci svých možností omezit, jak jen je to možné. „Ve spolupráci s dopravním podnikem se snažíme pracovat na zlepšení jízdních řádů městské hromadné dopravy,“ uvedl náměstek Trtek jednu z možností, jak individuální dopravu omezit.

Řešením můžou být autobusy

Právě hromadná přeprava by se podle záměru radnice měla stát smysluplnou alternativou. „Záleží ovšem na smýšlení každého člověka, jestli využije autobusy, nebo do města vjede svým vozem,“ podotkl náměstek. Hendikepem krajského města je však zatím stále ještě fakt, že chybí odstavná parkoviště typu P&R.

Vidina toho, že by se Karlovy Vary jednou staly městem bez dopravních kolapsů, je podle Trtka nereálná. „Nedovedu si to představit,“ řekl. „Auto už není sociálním statusem, ale běžnou věcí, jako je například mobilní telefon. Podle statistik aut neustále přibývá a tento trend bude ještě pokračovat,“ uzavřel první náměstek karlovarské primátorky.

V České republice patří titul nejucpanějšího města Hradci Králové. Podle výzkumu společnosti Inrix zde řidiči letos v kolonách strávili plných 53 hodin.