Změnu dopravce v Chebu provázejí zmatky, lidé nevědí, co se starými kartami

Zastupitelstvo města schválilo kroky vedoucí k uzavření smlouvy s novým dopravcem na svém posledním zasedání 15. prosince.

„Samotné linky a trasy zůstanou nezměněny. Stejné zůstanou také ceny jízdného. Rovněž děti, studenti a senioři budou i nadále využívat MHD zdarma,“ informovalo na svých stránkách město Cheb.

Co se ale změní, jsou čipové karty. Ty budou od Nového roku neplatné z důvodu ukončení smlouvy se stávajícím dopravcem. Nahradit by je měla zcela nová Chebská karta. To se ale řadě lidí nelíbí.

„Za jak dlouho stihne nový dopravce vydat Chebskou kartu? To budeme do té doby jezdit za plné jízdné? Proč občané nebyli informováni o této změně s větším předstihem?“ Takové otázky zaplavily facebookové stránky města a společnosti Dopravní podnik Cheb.

Její webové stránky přitom ještě v úterý nefungovaly. Jediným informačním kanálem pro cestující kromě Facebooku tak byla návštěva provizorní kanceláře nového dopravce na vlakovém nádraží. „Žádosti zde přijímáme od pondělí 19. prosince,“ zveřejnila firma na svém Facebooku spolu se seznamem tiskopisů, které budou potřeba k vydání karty.

Část předplatného budou vracet

Jenže podle ohlasů na sociálních sítích se zdá, že ani tady člověk, který se pídí po informacích, nepořídí. Lidé si stěžují, že kancelář není jasně a zřetelně označena a chybí tu například jízdní řády. Nový dopravce nicméně ujišťuje, že udělá všechno pro to, aby se vše stihlo.

„Bohužel, vše začal prověřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a my jsme teprve 15. prosince mohli od města získat podepsanou smlouvu. Dostali jsme se do nekomfortní situace, kdy se v hektickém předvánočním čase snažíme vše dotáhnout do konce. S tím souvisí i například webové stránky společnosti Dopravní podnik Cheb, které bychom chtěli spustit do konce týdne, nejpozději v průběhu vánočních svátků,“ slíbil jednatel společnosti Tomáš Trtek, který věří, že po Novém roce si celý systém rychle sedne a cestující budou spokojeni.

Lidem ale vadí, že byli o změně dopravce informováni na poslední chvíli. „To je vážně vtip. Minulý týden jsem si dobil MHD kartu na tři měsíce dopředu. Takže vlastně pár dnů před ukončením platnosti,“ postěžoval si další cestující. A není sám. Dotazy ohledně refundace předplacených jízdenek se množí. „Stávajícímu dopravci končí smlouva k 31. prosinci, proto otázky k vydání jeho čipových karet je potřeba směřovat na něj,“ distancoval se od problému Dopravní podnik Cheb.

„Tu situaci jsme nezpůsobili my. Navíc v našich smluvních podmínkách máme, že předplatné nevracíme. Ale protože tuto službu pro lidi v Chebu už děláme řadu let, dohodli jsme se na vedení firmy, že část předplatného za mírný administrativní poplatek budeme po 1. lednu vracet. Informaci jsme vyvěsili na naší přepravní kanceláři a zveřejníme ji na našem webu. Není to malá částka, ale uděláme všechno, abychom dojezdili se ctí,“ doplnil předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan.