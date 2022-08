Traktoristovi se převrátil přívěs s pšenicí, těžce zranil cyklistku

Nehoda se stala v pondělí krátce po poledni u Lipové.

„Třiadvacetiletý řidič traktoru Deutz-Fahr jel s přípojným vozidlem, na kterém vezl pšenici. V obci Dolní Lipina vjel do zatáčky, adekvátně ale zřejmě nezareagoval na pohyb přípojného vozidla přizpůsobením rychlosti a to přejelo do protisměru, kde se převrátilo. Přitom došlo ke střetu s protijedoucí třiadvacetiletou cyklistkou,“ popsal událost krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Na místo ihned vyjely všechny záchranné složky. „Hasiči na místě pomohli s ošetřením zraněné a zajistili místo nehody,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

O zraněnou ženu se pak postarali záchranáři.

„Žena utrpěla těžké zranění horní i dolní končetiny. Aktivovali jsme záchrannou službu, ta bohužel nemohla vzlétnout, proto jsme pacientku transportovali pozemní cestou do plzeňské fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes.

Na místě zasahovala jedna jednotka hasičů, provoz v místě nehody byl po dobu záchranných prací zcela uzavřený. Silnice byla podle znovu průjezdná až po šesté večer.

Policisté dali traktoristovi dýchnout, test ukázal, že za volant usedal střízlivý. Chebští kriminalisté nehodu vyšetřují pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kopřiva.