Čtyřkolka po havárii vzplála. Jeden muž zemřel, druhý je těžce popálený

Havárie se stala v půl šesté odpoledne na silnici I/6 nedaleko Bochova, u odbočky na Hlinky. Na místo okamžitě vyjeli policisté, hasiči i záchranka, která povolala i vrtulník.

„Jeden člověk zraněním na místě podlehl, další byl těžce zraněn. Silnice byla v obou směrech uzavřena,“ informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Doplnil, že policie okolnosti nehody vyšetřuje a zatím není jasné, jak přesně se stala.

Podle informací iDNES.cz narazila čtyřkolka do osobního automobilu, poté vylétla do vzduchu, narazila do projíždějícího kamionu a po dopadu na zem začala hořet.

Řidiči nákladního i osobního auta utrpěli šok, vyvázli ale bez zranění.

„Plameny čtyřkolku zcela zničily. Hasiči na místě dohasili hořící stroj a asistovali při ošetření zraněných,“ řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Pro druhého muže ze čtyřkolky, který havárii přežil, ale byl v kritickém stavu s těžkými popáleninami, letěl vrtulník.

„Pacienta jsme přepravil na popáleninové centrum do Prahy,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes.

„Prostor pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby zajistili hasiči přímo u nehody. Zároveň zlikvidovali únik provozních kapalin na silnici a osvětlovali místo události pro potřeby policie,“ doplnil Kasal.

Provoz na silnici se podařilo obnovit až po jedenácté hodině v noci.