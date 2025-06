Změny na železnici i v západních Čechách. O víkendu začne platit letní jízdní řád

Na západ Čech přinese pravidelná letní změna jízdních řádů regionálních vlaků většinou pouze dílčí úpravy. Cílem je zlepšit nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji.

Změny v Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji se změny dotknou trati 144 Nová Role – Loket, kde víkendový osobní vlak z Chodova, který v 17. 08 vyráží do Lokte (Os 27130), nově vyjede z Chodova o 4 minuty později. Díky tomu v Novém Sedle u Lokte vznikne přípoj od vlaku Sp 1688 ve směru od Chebu.

Změny čekají cestující rovněž na trati 148 Cheb – Aš – Hranice v Čechách / Selb-Plößberg.

Osobní vlaky z Chebu do stanice Aš město v 17. 06 (Os 17208) a zpět z Aše města do Chebu v 18. 40 (Os 17213), které měly podle původního jízdního řádu jezdit v pracovní dny pouze do 30. června, budou nyní jezdit až do konce platnosti jízdního řádu. Karlovarský kraj je plánuje objednávat i nadále, což znamená, že se objeví i v jízdním řádu pro rok 2025/2026.

Víc spojů na vytížené trati Beroun – Klatovy

Ani v Plzeňském kraji nedochází u vlaků Českých drah k výrazným změnám. Například na trati 170 Beroun – Plzeň – Klatovy budou na základě požadavku objednatele regionální dopravy v pracovní dny od 1. září 2025 posíleny odpolední spoje.

Konkrétně vlak Os 7812, který jezdí denně z Berouna ve 12. 14 do stanice Plzeň hlavní nádraží, kam přijíždí ve 13. 18, bude od 1. září v pracovní dny pokračovat až do Přeštic. Tam přijede ve 13.47.

V té souvislosti vlak Os 7819, který aktuálně denně odjíždí ve 14. 41 z Plzně hlavní nádraží do Berouna, kde má příjezd v 15:46, pojede od 1. září v pracovní dny už z Přeštic. Pravidelný odjezd je stanoven na 14. 08 hodin.