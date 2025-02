Kvůli výluce nebudou na Chebsku čtyři měsíce jezdit vlaky, nahradí je autobusy

Zároveň doporučují cestujícím, aby na trati, která spojuje Cheb s Plzní a Prahou, vždy před cestou zjistili aktuální příjezdy a odjezdy autobusů i navazujících vlakových spojů. Změny se dotknou rychlíků, spěšných i osobních vlaků.

Podle Nely Eberl Friebové, mluvčí Správy železnic (SŽ), souvisí výluka s druhou etapou zajištění stability náspů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně. Ta navazuje na první část, kterou SŽ realizovala v loňském roce.

„Vlivem drobných lokálních geotechnických poruch zde dochází k opakovaným poruchám geometrické polohy koleje, což má za následek dočasné omezení traťové rychlosti. Dojde především k lokálním opravám a ke zvýšení stability drážního tělesa. Současně se provedou i úpravy železničního svršku související s plánovaným zavedením systému ETCS,“ doplnila Eberl Friebová.

„Vzhledem k delší jízdní době po silničních komunikacích je vhodné, aby si každý dopředu ověřil aktuální jízdní řád a přestupy v uzlových stanicích,“ upozorňuje mluvčí Českých drah (ČD) Petr Pošta.

Dálkové vlaky linky Ex6 budou nahrazené autobusy v úseku mezi Planou u Mariánských Lázní, Mariánskými Lázněmi a Chebem, případně až do Františkových Lázní a Karlových Varů. Místo osobních a spěšných vlaků pojedou náhradní autobusy v úseku mezi Planou a Mariánskými Lázněmi.

Platit bude výlukový jízdní řád, který je k dispozici na webu ČD a v jednotlivých stanicích. Informace cestující získají také v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na zákaznické lince Českých drah 221 111 122. Zde si také budou moci ověřit polohu zastávek náhradní autobusové dopravy.

Z výlukového řádu vyplývá, že autobusy nasazené namísto rychlíků pojedou z Plané u Mariánských Lázní do Chebu déle asi o 25 minut. Směrem zpět pak budou autobusy odjíždět o přibližně půl hodiny dříve.

Náhradní autobusy pojedou rovněž místo osobních a spěšných vlaků. Také v těchto případech je třeba počítat s delší dobou jízdy do cílových stanic.

Cestování zkomplikuje i další krátkodobá výluka a to hned první týden v březnu. Tentokrát v úseku Mariánské Lázně – Cheb. Začne v pondělí 3. března v 7:20 hodin a potrvá do 15:40 hodin. Autobusy nahradí vlakové spoje rovněž od úterý 4. do pátku 7. března a to vždy od 7:20 do 13:20 hodin.