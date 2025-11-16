Opraví zde regionální i dálkové vlaky. Nová servisní hala bude hotová na jaře

Jitka Dolanská
  9:47
Do finále míří stavba nové opravárenské haly ve Středisku údržby Českých drah v Chebu. Hlavní práce se už přesunuly do vnitřku nového objektu, vedle něj se staví kolejiště, které bude halu obsluhovat. Stavba za více než tři čtvrtě miliardy by měla začít sloužit na jaře příštího roku.
Stavba servisní haly je hotová, do jara se bude pracovat v interiéru. Opraváři zde budou servisovat dálkové i regionální vlaky. | foto: České dráhy

Na třech kolejích, z nichž každá bude mít délku 165 metrů, se zde budou opravovat regionální i dálkové vlaky. V hale nebude chybět například portálový jeřáb s nosností minimálně 12,5 tuny pro výměnu komponentů na střeše vozidel nebo pět sad zvedáků.

„Na pátečním kontrolním dni jsme si se zhotovitelem potvrdili, že uděláme vše, abychom halu uvedli do provozu už v průběhu jara příštího roku. Tedy dříve, než předpokládá smlouva,“ řekl místopředseda představenstva Českých drah a náměstek pro servis Michal Kraus.

České dráhy postaví v Chebu servisní halu za 755 milionů, opravy se zefektivní

Doplnil, že aktuálně je hotová kompletní ocelová konstrukce haly včetně opláštění, kanalizace a přípojky vody. Pro připojení objektu k sítím poslouží 400 metrů nové plynovodní přípojky a půl kilometru vysokonapěťové přípojky nově budované trafostanice.

V budoucím interiéru moderního opravárenského zázemí se montují vnitřní rozvody technologií, před halou roste nový železniční svršek s prvky zabezpečovacího zařízení a trakční vedení. Inovativní zabezpečovací systém, v České republice použitý vůbec poprvé, umožní plynulé a bezpečné řízení pohybu vlaků v depu bez zbytečných prodlev.

Hala v Chebu je jednou z nejvýznamnějších investic do servisu Českých drah. Samotná hmotnost ocelové konstrukce je 395 tun, na opláštění stěn a střechy bylo použito přes 5 800 metrů čtverečních panelů. K tomu je třeba připočíst více než tři kilometry nového kolejiště a 19 výhybek.

Zajímavé je, že se na novou stavbu využilo po recyklaci přes 80 procent materiálu ze zdemolovaných starých budov. Energetickou náročnost nového objektu pomohou snížit moderní technologie. Na střeše se počítá s instalací fotovoltaických panelů i technologie ke sběru a dalšímu využití dešťové vody.

Vytápění haly zajistí kombinace plynové kotelny a teplovzdušných jednotek. Kromě samotné části pro servis vozidel se zaměstnanci údržbového střediska dočkají nových dílen a důstojného sociálního zázemí.

