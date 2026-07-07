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Čas na opraveném chebském nádraží budou opět odměřovat historické hodiny

Jitka Dolanská
  14:39
Vizualizace chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté rekonstrukci.

Vizualizace chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté rekonstrukci. | foto: Správa železnic

Vizualizace podoby chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté...
Vizualizace podoby chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté...
Vizualizace podoby chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté...
Budova chebského nádraží pochází ze 60. let a je památkově chráněná.
8 fotografií
Obnovené interiéry i nový kabát. Památkově chráněná budova vlakového nádraží v Chebu prokoukne. Sedmipodlažní objekt ze 60. let minulého století postavený podle návrhu architekta Josefa Dandy se vrátí do dob své největší slávy. Rekonstrukce za bezmála půl miliardy korun, na kterou budou dohlížet památkáři, potrvá dva roky.

„Tisíce návštěvníků, kteří denně míří do lázeňského trojúhelníku z Česka i jiných zemí, přivítá po dokončení oprav prostor, který citlivě propojí historickou hodnotu budovy s moderními službami a připomene vrcholnou éru československé architektury a designu,“ řekl při slavnostním zahájení rekonstrukce ministr dopravy Ivan Bednárik.

Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth připomněl, že zrekonstruovaná nádražní budova nebude sloužit jen samotným cestujícím. „Zajímavým prostorem třeba pro obchodní jednání se stane zasedací místnost v prvním patře, ze které bude vidět přímo do odbavovací haly. V nejvyšším patře pak vznikne multifunkční prostor s vyhlídkou na celé město,“ nastínil Tóth s tím, že nádraží v Chebu je nejdůležitějším železničním uzlem Karlovarského kraje a v tomto duchu se k němu bude při rekonstrukci přistupovat.

Nádraží v Chebu, Bečově i Františkových Lázních se dočkají rekonstrukce

Velkou proměnou projede například odbavovací hala, které se vrátí reprezentativní podoba. Přispěje k tomu opětovné osazení historických hodin i dobový mobiliář. O obnovu dalších uměleckých prvků, jako jsou mozaiky, vitráže nebo stěny ze zvlněného skla, se postarají restaurátoři.

Rekonstrukcí projde i vnější část budovy, tedy fasády, okna, dveře. Cestující se také mohou těšit na nový orientační informační systém. Díky fotovoltaické elektrárně na střeše budovy se významně sníží energetická náročnost budovy.

Vizualizace chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté rekonstrukci.
Vizualizace podoby chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté rekonstrukci.
Vizualizace podoby chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté rekonstrukci.
Vizualizace podoby chebského nádraží tak, jak bude vypadat po dvouleté rekonstrukci.
8 fotografií

Po celou dobu oprav zůstane zachovaný přístup z budovy do podchodu a na nástupiště. Cestující budou mít k dispozici náhradní prostory s čekárnou, prodejem jízdenek a WC.

Na financování projektu za téměř půl miliardy se podílí Evropská unie z fondu Spravedlivá transformace. Výše dotace může dosáhnout až 170 milionů korun. Stavba je také podpořena z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Tyto zdroje společně pokrývají 90 procent celkové sumy. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Chebské nádraží, kde se kříží tratě do Chomutova, Plzně, Aše a do Německa, prošlo částečnou proměnou už v minulých letech. Rekonstrukce kolejiště, nástupiště, podchodu, eskalátorů a výtahů stála přes 500 milionů korun. Samotná výpravní budova nádraží v Chebu patří do trojice děl, která Josef Danda navrhl namísto nádraží zničených během druhé světové války.

Památkově chráněné, ale zanedbané nádraží v Chebu vstoupí do 21. století

Vedle Chebu je to nádraží v Klatovech a v Pardubicích. Nová budova nahradila téměř dvě desetiletí fungující provizorium, které vyrostlo na sutinách původního chebského nádraží, zničeného americkými bombardéry v roce 1945.

Historicky první secesní nádraží získal Cheb v roce 1865, kdy byl 15. října zahájen provoz na tratích Cheb – Slapanov – Waldsassen a rovněž Cheb – Františkovy Lázně. Vlaky z Chebu později mířily do Německa, na Chomutov i na Plzeň.

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