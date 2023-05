Elektrifikace trati z Německa do Chebu je opět na stole, pomůže celému kraji

Podle chebského místostarosty Michala Pospíšila by modernizace této dopravní cesty mohla být součástí připravované železniční magistrály, která by měla propojit Drážďany a Norimberk přes Hof a Marktredwitz.

„Pro nás je to důležitý projekt, protože těch dvacet kilometrů z Marktredwitz na státní hranici by se dalo do tohoto projektu zařadit,“ uvedl Pospíšil.

Zúčastnil se jednání zástupců německého parlamentu o železnici v Berlíně, kde podle jeho slov zazněly kritické reakce na to, že největší dieselový ostrov na tratích v Německu je právě mezi městy Hof, Marktredwitz, Norimberk a Cheb.

Kraj elektrifikaci potřebuje

Místostarosta připomněl, že o modernizaci spojení s Chebem se mluví od roku 1994, kdy byla podepsána mezinárodní dohoda.

„Ta se ale z německé strany neplní. Zatímco my už máme tu trať připravenou v podstatě až na hranici, v Německu práce na modernizaci váznou,“ uvedl Pospíšil. Doplnil, že nejprve je třeba na trati vyřešit technické problémy s mosty a tunely.

„Záležitost by se měla stát stěžejním tématem pro Karlovarský kraj. Musíme si uvědomit, že pokud chceme dálkovou dopravu obnovit, tak elektrifikaci potřebujeme. Za těch třicet let jsme se stali provinční drahou a to je historicky úplně špatně. Pokud budeme mlčet, podstatné nám unikne,“ konstatoval místostarosta Pospíšil.

Důležité pro ekonomiku

Podle něho by bylo propojení po elektrifikované železnici s Německem přínosem nejen pro ekonomiku Chebu a okolí, ale také pro turistický ruch v celém kraji, jehož tři lázeňská města jsou na seznamu UNESCO.

Problém zmínil rovněž bavorský předseda vlády Markus Söder, který v Selbu zahajoval Bavorskočeské týdny přátelství.

Podle předsedy představenstva krajské hospodářské komory Tomáše Lindy je chybějící kvalitní napojení na Německo jedním z faktorů, které brání dalšímu rozvoji Karlovarského kraje.

„Elektrifikace trati do Norimberka může mít vedle významného pozitivního vlivu na cestovní ruch také výrazný vliv pro opětovné zprovoznění kontejnerového terminálu na chebském nádraží,“ řekl Tomáš Linda.

Znovu po slapanské koleji

Elektrifikace je dlouhodobě jednou z priorit pro dokončení páteřní dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji. „Kvůli chybějícímu úseku se chebskému nádraží a regionu vyhýbají významné dálkové osobní spoje, omezuje také podnikatelské aktivity spojené s dopravou nákladní. Mnohé firmy v regionu by mohly své zásobování řešit místo automobilové dopravy dopravou železniční,“ podotkl Linda.

Podle něj jsou důvodem odsouvání projektu vysoké náklady spojené s rozšířením tunelových těles na trase.

„Otázkou je, jestli se nevyplatí hledat alternativní možnosti. Například opětovné otevření trasy po slapanské koleji přes Waldsassen, Mitterteich a Wiesau, která byla historicky prvním spojením chebského nádraží se světem. Může být i příležitostí pro vysokorychlostní železnici mezi Mnichovem, Regensburgem, Chebem, Karlovými Vary a Ústím nad Labem,“ dodal Linda.