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Top technologie a spousta nej. Dráhy v Chebu dokončují špičkovou servisní halu

Jitka Dolanská
  10:36
Servisní hala Českých drah je těsně před dokončením. Sloužit začne na sklonku...

Servisní hala Českých drah je těsně před dokončením. Sloužit začne na sklonku srpna. (7. července 2026) | foto: České dráhy

Servisní hala Českých drah je těsně před dokončením. Sloužit začne na sklonku...
Stavba servisní haly je hotová, do jara se bude pracovat v interiéru. Opraváři...
Stavba servisní haly je hotová, do jara se bude pracovat v interiéru. Opraváři...
Stavba servisní haly je hotová, do jara se bude pracovat v interiéru. Opraváři...
7 fotografií
Stavba nové opravárenské haly ve Středisku údržby Českých drah v Chebu finišuje. Hotovo by mělo být koncem srpna. Moderní tříkolejná hala za 829 milionů korun měří 176 metrů. Sloužit bude především pro údržbu nejmodernějších dálkových souprav ČD InterJet, ComfortJet či railjet, ale i dalších moderních vlaků.

Objekt České dráhy vybaví špičkovými technologiemi včetně portálového jeřábu, servisních lávek nebo soustavy zvedáků, která dokáže zdvihnout až pět vozových jednotek najednou. Součástí projektu jsou tepelná čerpadla, fotovoltaická elektrárna nebo systém využití dešťové vody.

Dělníci nyní instalují technologická zařízení, dokončují vnitřní rozvody, osazují koncové prvky technologií a oživují jednotlivé systémy. Současně pokračuje pokládka železničního svršku a výstavba komunikací uvnitř areálu.

Opraví zde regionální i dálkové vlaky. Nová servisní hala bude hotová na jaře

Samotná hala se pyšní několika nej. Jde o jednu z nejvýznamnějších investic do servisu Českých drah za bezmála miliardu korun. Hmotnost ocelové konstrukce je 395 tun, na opláštění stěn a střechy bylo použito přes 5800 m2 panelů. K tomu bylo třeba postavit 3,2 kilometrů nového kolejiště a 19 výhybek.

Servisní hala Českých drah je těsně před dokončením. Sloužit začne na sklonku srpna. (7. července 2026)
Servisní hala Českých drah je těsně před dokončením. Sloužit začne na sklonku srpna. (7. července 2026)
Stavba servisní haly je hotová, do jara se bude pracovat v interiéru. Opraváři zde budou servisovat dálkové i regionální vlaky (listopad 2025).
Stavba servisní haly je hotová, do jara se bude pracovat v interiéru. Opraváři zde budou servisovat dálkové i regionální vlaky (listopad 2025).
7 fotografií

Dělníci přímo na místě recyklovali 80 procent materiálu ze zdemolovaných starých budov. Poprvé v republice byl v nové opravárenské hale nainstalován inovativní zabezpečovací systém, který umožní plynulé a bezpečné řízení pohybu vlaků v depu bez zbytečných prodlev.

Kromě samotné části pro servis vozidel se dočkají důstojného sociálního zázemí a nových dílen také zaměstnanci údržbového střediska.

Na nádraží v Chebu už zbourali historickou rotundu. Nahradí ji nová hala

„Tato hala významně posílí naše možnosti údržby moderních souprav a přispěje k jejich vysoké provozní spolehlivosti,“ dodal generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

18. června 2024

Zprávy z dráhy

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