Obří hala pro vlaky v Chebu je hotová, opraví v ní soupravy i sousedům

Budova je dlouhá 176 metrů a má tři koleje. To umožňuje pracovat na celých vlakových soupravách, aniž by je bylo nutné rozpojovat. Po celé délce haly je portálový jeřáb s nosností 12,5 tuny a pět sad zvedáků.
Kromě zaměstnanců, kterých je necelá stovka, si novou halu mohli o víkendu prohlédnout i železniční nadšenci. Organizátoři oslav rozdělili areál do tří světů: historie, změny a zábavy. V rámci světa historie se v Chebu představily nejkrásnější historické parní lokomotivy.
Při exkluzivní sobotní show a za doprovodu scénického osvětlení a hudby ožily legendární Všudybylka, Šlechtična, Matylda nebo Kafemlejnek, doplněné o historické motorové a elektrické lokomotivy.
Svět změny ukázal moderní flotilu Českých drah, dceřiných společností i spolupracujících dopravců a partnerů. V areálu bylo vidět hned několik vozidel ze soudobé produkce – mimo jiné nejnovější elektrické lokomotivy Vectron 384, elektrické bateriové jednotky ř. 690 RegioPanter (BEMU) nebo soupravy InterJet či jednotku Desiro.
Na své si přišly i děti, pro které svět zábavy nabídl bohatý doprovodný program.