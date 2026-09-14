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Obří hala pro vlaky v Chebu je hotová, opraví v ní soupravy i sousedům

Jitka Dolanská
  16:15
Nová opravárenská hala Českých drah v Chebu

Nová opravárenská hala Českých drah v Chebu | foto: ČTK

Národní den železnice v Chebu
Novou opravárenskou halu Českých drah v Chebu otevřeli v rámci Dne železnice....
Novou opravárenskou halu Českých drah v Chebu otevřeli v rámci Dne železnice....
O historické unikáty nebyla v Chebu nouze.
6 fotografií
České dráhy v Chebu dokončily stavbu moderní opravárenské haly za bezmála miliardu korun. Poprvé ji otevřely v rámci oslav Národního dne železnice, který se v Chebu konal o víkendu. Nová hala bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro sousední regiony.

Budova je dlouhá 176 metrů a má tři koleje. To umožňuje pracovat na celých vlakových soupravách, aniž by je bylo nutné rozpojovat. Po celé délce haly je portálový jeřáb s nosností 12,5 tuny a pět sad zvedáků.

Kromě zaměstnanců, kterých je necelá stovka, si novou halu mohli o víkendu prohlédnout i železniční nadšenci. Organizátoři oslav rozdělili areál do tří světů: historie, změny a zábavy. V rámci světa historie se v Chebu představily nejkrásnější historické parní lokomotivy.

Nová opravárenská hala Českých drah v Chebu
Národní den železnice v Chebu
Novou opravárenskou halu Českých drah v Chebu otevřeli v rámci Dne železnice. Ten lákal i na historické vlaky.
Novou opravárenskou halu Českých drah v Chebu otevřeli v rámci Dne železnice. Ten lákal i na historické vlaky.
6 fotografií

Při exkluzivní sobotní show a za doprovodu scénického osvětlení a hudby ožily legendární Všudybylka, Šlechtična, Matylda nebo Kafemlejnek, doplněné o historické motorové a elektrické lokomotivy.

Svět změny ukázal moderní flotilu Českých drah, dceřiných společností i spolupracujících dopravců a partnerů. V areálu bylo vidět hned několik vozidel ze soudobé produkce – mimo jiné nejnovější elektrické lokomotivy Vectron 384, elektrické bateriové jednotky ř. 690 RegioPanter (BEMU) nebo soupravy InterJet či jednotku Desiro.

Na své si přišly i děti, pro které svět zábavy nabídl bohatý doprovodný program.

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Obří hala pro vlaky v Chebu je hotová, opraví v ní soupravy i sousedům

Nová opravárenská hala Českých drah v Chebu

České dráhy v Chebu dokončily stavbu moderní opravárenské haly za bezmála miliardu korun. Poprvé ji otevřely v rámci oslav Národního dne železnice, který se v Chebu konal o víkendu. Nová hala bude...

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