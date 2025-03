Z Varů do Březové jedině oklikou, část Slovenské ulice uzavřel sesuv svahu

Část Slovenské ulice v Karlových Varech je až do odvolání pro dopravu uzavřená. Na vozovku se sesunul svah. (18. března 2025) | foto: MMKV

Uzavírka se týká úseku od parkoviště pro autobusy Kouzelné městečko (KOME) k někdejší Toscaně. Doba, po kterou bude tato část Slovenské ulice uzavřená, závisí na tom, jak rychle se podaří odtěžit uvolněné kameny a zajistit svah ochrannou sítí.

„Kamení bylo z vozovky odklizeno, ale po místním šetřením se statikem, zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR a ředitelem Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary statik nařídil uzavření komunikace,“ popsal situaci Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Podle něj upozorňuje na komplikaci dopravní značení na nejbližších křižovatkách. „Samotný uzavřený úsek pak vyznačují betonové zábrany,“ podotkl mluvčí.

Toto opatření bude v praxi znamenat to, že motoristé směřující z lázeňské části Karlových Varů do areálu Gejzírparku nebo do Březové, budou muset uzavřený úsek objet přes městskou část Doubí.

Uzavírka se tak dotkne i linky MHD č. 7 do Březové, bude na ní do odvolání platit výlukový jízdní řád. Většina spojů pojede do Březové přes zastávky Dolní nádraží, Stadion Závodu míru a Svatošská, spoje projedou Březovou v opačném směru, konečná bude U splavu.

Karlovy Vary se s nestabilními svahy potýkají dlouhodobě. V nedávné minulosti muselo město zajistit část kamenného masivu naproti Galerii umění. Svah pracuje také nad průtahem městem.