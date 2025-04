Pod sesunutý svah ve Slovenské ulici se doprava vrátí nejdříve v květnu

Provoz ve Slovenské ulici v Karlových Varech město obnoví pravděpodobně začátkem května. Do té doby chce radnice alespoň provizorně sanovat sesunutý svah. | foto: MMKV

Po jeho dokončení by magistrát chtěl vrátil dopravu do Slovenské ulice v obou směrech, nejlépe ještě letos.

„Momentálně je silnice uzavřena, což působí nemalé problémy obyvatelům, návštěvníkům i dopravě. Čekali jsme, až se pokácí stromy nahoře nad skálou, aby se statici dostali nahoru. Dva statici posvětili, že budeme moci navézt 500 kubíků materiálu, osadit betonové zábrany a pustit alespoň jeden pruh,“ řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář.

Mezi svah a betonové bloky usazené v délce zhruba 120 metrů se bude navážet vrstva zeminy celý příští týden. Potom bude nutné nad betonové bloky napnout pletivo, aby zachytávalo padající suť a kameny. Poté budou osazeny semafory a auta začnou jezdit kyvadlově jedním pruhem. To by mohlo podle Kováře nastat počátkem května.

Kácení dřevin nad skálou zajistila začátkem dubna městská společnost Lázeňské lesy a parky, betonové zábrany nakoupilo město zhruba za milion korun a navezení vrstvy odvalu i s budoucím odvozem vyšlo na půl milionu korun.

Náklady na provizorní opatření zatím nemá vedení města vyčísleny, ale podle Kováře by se mohly pohybovat okolo pěti milionů korun. „Nyní se udělá projekt a město bude hledat firmu, která bude mít kapacitu se pustit do sanace. Pokud se najde firma s volnou kapacitou, budeme se snažit zabezpečit tento úsek Slovenské ulice co nejrychleji,“ řekl.

Slovenská ulice mezi lázeňským centrem Karlových Varů a obcí Březová je pro dopravu uzavřena zhruba měsíc. „Lidé tady ale jezdili po chodníku, celá ulice se musela zahradit betonovými zátarasy. Protáhli jsme tedy linku MHD pro děti, které chodí do Slovenské ulice do školy a na sportovní tréninky do nedalekého areálu. Zůstala také zachována dopravní obslužnost Březové a provoz linkových autobusů, jen jejich trasy nyní vedou přes Doubí,“ dodal náměstek.

Nad nestabilním svahem vedou i pěší stezky v lázeňských lesích, ty jsou ale podle něj daleko, a nejsou na nich proto žádná omezení.

Podle statika Martina Šafaříka je v Karlových Varech podobných ploch, opěrných zdí a skalních masivů, kde je skála narušená, zvětralá a drolí se, mnoho. Město je tím specifické. V minulém magistrát nechal sanovat například svah v Mariánskolázeňské ulici a u parkoviště u Městské galerie, kde se rovněž sesunulo kamení. Ve Slovenské ulici je už několik úseků svahů zabezpečeno z minulých let.