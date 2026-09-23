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Po kilometru rovinky náhle ostře doprava. Silničáři rovnají nebezpečnou zatáčku

Jitka Dolanská
  9:45

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Zatáčku mezi Jindřichovicemi a Dolními Nivami vyhodnotili odborníci jako nebezpečnou. Krajští silničáři pracují na nápravě. | foto: Vojtěch Vaněk

Tři roky, pět dopravních nehod a osm zranění. To je bilance úseku silnice mezi Dolními Nivami a Jindřichovicemi na Sokolovsku, který na základě statistik odborníci na dopravu vyhodnotili jako rizikový. Konkrétně jde o ostrou zatáčku, kterou označili jako nehodovou lokalitu. Krajská správa a údržba silnic teď pracuje na nápravě.

Cílem stavby je odstranit nevyhovující oblouk na silnici a nahradit jej pozvolnější variantou. To umožní řidičům bezpečnější a komfortnější průjezd problémovým úsekem, zlepší rozhledové poměry a sníží rizika střetu protijedoucích vozidel nebo vyjetí mimo komunikaci. Pracovat by se tu mělo do konce října.

Zatáčku mezi Jindřichovicemi a Dolními Nivami vyhodnotili odborníci jako nebezpečnou. Krajští silničáři pracují na nápravě.

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Podnětem ke změně byla studie zpracovaná Centrem dopravního výzkumu, která hodnotila silnice II. a III. třídy v Karlovarském kraji z pohledu nehodovosti. Podle závěrů studie byly nehody na tomto úseku zásadně ovlivněny směrovým vedením silnice a všechny měly společnou příčinu v podobě nepřiměřené rychlosti ve spojení s nepříznivými parametry oblouku.

Za hlavní riziko odborníci označili především nečekaně malý poloměr zatáčky, která následuje po přibližně 1,3 kilometru dlouhém přímém úseku. Stávající oblouk má poloměr přibližně 45 metrů, což neodpovídá charakteru předchozí části komunikace a může řidiče notně překvapit. Nedostatečné byly také rozhledové poměry, bezpečné míjení vozidel komplikovala úzká vozovka a riziko zvyšovaly i pevné překážky v blízkosti silnice.

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„Stávající zatáčka svými parametry neodpovídá charakteru navazující komunikace. Proto silnici v tomto místě překládáme do nové, výrazně bezpečnější trasy. Důvod je jednoznačný a vychází z odborného vyhodnocení dopravní nehodovosti,“ potvrdil ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta.

Modernizace se týká úseku dlouhého přibližně 400 metrů. Silničáři trasu zvolili tak, aby bylo možné původní směrový oblouk s poloměrem 45 metrů nahradit novým obloukem, ovšem tentokrát už s poloměrem 250 metrů. Tím vznikne plynulejší a lépe předvídatelné směrové vedení komunikace.

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Základní šířka každého jízdního pruhu bude 3,25 metru, přičemž v prostoru zatáčky dojde k odpovídajícímu rozšíření vozovky. Součástí stavby je také nové odvodnění pomocí zpevněných příkopů, které budou na začátku a na konci modernizovaného úseku napojeny na stávající nezpevněné příkopy.

„Jedná se o investici, která přímo reaguje na závěry odborného vyhodnocení nehodovosti. Od zahájení přípravy přes projektování a povolování až po samotnou realizaci vedla několikaletá cesta,“ doplnil Jiří Šlachta s tím, že stavba za bezmála 20 milionů korun je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu zaměřeného na zvyšování bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy.

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