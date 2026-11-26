„Silnice II/210 je důležitým spojením Sokolova s obcemi ve Slavkovském lese a navazujícími trasami směrem na Mariánské Lázně a Plzeň. Její modernizace má proto význam i za hranicemi samotného regionu. Přínos pocítí místní obyvatelé při každodenním dojíždění i návštěvníci, kteří míří například k dolu Jeroným. Dokončením stavby jsme zlepšili podmínky na trase, která propojuje menší sídla s regionálními centry a zároveň zpřístupňuje jednu z turisticky atraktivních částí našeho kraje,“ uvedl Martin Hurajčík, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství.
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Stavba zahrnovala obnovu vrstev vozovky, sanaci podloží, úpravy zatáček a vybudování nové křižovatky směrem na Rovnou. Součástí prací byla i obnova odvodnění a propustků, modernizace mostu a stavba nových opěrných zdí.
„Za touto investicí je podstatně více práce, než kolik řidič při průjezdu na první pohled vidí,“ uvedl Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Trasa převážně respektuje původní vedení silnice. Ve vybraných zatáčkách s malými poloměry však došlo k úpravám jejich geometrie a rozšíření vozovky tak, aby se tu mohly míjet dvě nákladní soupravy.
Součástí řešení byla také úprava příčných sklonů. Vše má přispět k plynulejšímu průjezdu a bezpečnějšímu setkávání vozidel v kritických místech. Součástí modernizace bylo rovněž vybudování nové křižovatky směrem na obec Rovná, kde pro zlepšení rozhledových poměrů a bezpečnější napojení navazující komunikace bylo nutné odstranit část skalního masivu.
Důležitou součástí stavby byla obnova odvodnění a modernizace mostního objektu spočívající zejména v zesílení nosné konstrukce a pokládce nové hydroizolace. Novinkou jsou terénní úpravy u opěr mostu, doplnění dlažeb, osazení svodidel i výstavba nových opěrných zdí v celkové délce 330 metrů.