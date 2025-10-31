Končí stavby na dvou silnicích, doprava v regionu se vrací do normálu

  13:56
U Karlových Varů končí dvě silniční stavby, které v oblasti několik měsíců komplikovaly dopravu. Stará Role je pro provoz osobních vozidel již zcela průjezdná ve směru na Nejdek i zpět bez omezení, přes Děpoltovice projedou řidiči z Nejdku na Ostrov od listopadu zatím s drobným omezením.
foto: Václav Šlauf, MAFRA

Jak vysvětlil ředitel Krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta, stavební firma čeká na dokončení propojek plynu v úseku u Děpoltovic tak, aby mohla položit finální vrstvu asfaltu.

Rekonstrukce silnice III/220 v Děpoltovicích na Karlovarsku začala v červnu, průjezd měl být obnoven v závěru srpna, ale úplná uzavírka se ze dvou prázdninových měsíců protáhla kvůli neplánované přeložce plynu. „V místě ještě čekáme na napojení plynu u tří domů, od listopadu už ale průjezd umožníme alespoň jedním pruhem,“ uvedl Šlachta.

Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Modernizace asi třísetmetrového úseku silnice na výjezdu z Děpoltovic směrem na Odeř a dále Ostrov stála 8,6 milionu korun. Financoval ji Státní fond dopravní infrastruktury.

Obec Děpoltovice se na stavbě podílela částkou 3,8 milionu korun, přičemž podle starostky Štěpánky Luxíkové (nez.) jde 1,25 milionu z výhry v krajském kole soutěže Vesnice roku 2024 Karlovarského kraje. Zbylých 2,5 milionu zaplatily Děpoltovice ze svého rozpočtu. Práce zajistila společnost Colas.

Díry, kam se podíváš. Někde jezdí krokem i SUV, cyklisté kola raději tlačí

Stejná firma opravila téměř za 29 milionů korun i úsek dlouhý 1170 metrů na silnici II/220 ve Staré Roli na výjezdu směrem na Nejdek v ulici Závodu Míru. Osobní auta už místem projíždějí bez omezení. Uzavírka pro nákladní dopravu se čtrnáctikilometrovou objížďkou přes Počerny, Mírovou a Novou Roli do konce října podle ředitele krajských silničářů skončí.

Zrekonstruovaná vozovka má zesílené konstrukční vrstvy v serpentinách, opravené odvodnění, nové vodorovné dopravní značení a upravené jsou i navazující komunikace a sjezdy. Opravy financoval Karlovarský kraj v kombinaci s příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

31. října 2025  13:56

