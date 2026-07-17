Příjezd ke krematoriu se komplikuje, Vary opravují Buchenwaldskou ulici

Práce se týkají úseku mezi ulicí Jana Opletala a krematoriem, kde byl už v minulosti kvůli sesutému svahu provoz jednosměrný a zakázaný pro nákladní dopravu. Přístup auty ke krematoriu bude do konce září složitější.
„Příjezd ke krematoriu je možný pouze ve směru od Celní ulice v Rybářích,“ potvrdil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Směr od sídliště Růžový Vrch je uzavřený až do skončení prací.
Po dokončení opravy se na komunikaci opětovně vrátí obousměrný provoz. „Pohyb pěších zůstane zachován, umožněn bude vždy vyznačeným prostorem dle postupu prací na stavbě,“ upřesnil mluvčí.
Stavební práce, které začaly v pondělí, zahrnují kompletní opravu podkladových vrstev a pokládku nových povrchů vozovky i chodníku. „Náklady činí zhruba 5,7 milionu korun,“ dodal Kopál.