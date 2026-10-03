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Oprava mostu u Vřesové nabírá zpoždění, mohou za to skryté problémy

Jitka Dolanská
  9:55

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Oprava mostu mezi Vintířovem a Vřesovou potrvá déle, než si správce komunikace myslel. | foto: KSÚS KK

Oprava mostu na silnici mezi Vřesovou a Vintířovem u Staré Chodovské na Sokolovsku potrvá déle, než původně avizované tři měsíce. Důvodem je špatný stav skrytých částí mostní konstrukce. Problémy se ukázaly po odhalení nosných prvků. Silničáři usuzují, že most, jehož oprava začala v červnu, začne sloužit až koncem roku.

„Odstranění původního mostního svršku a zvednutí nosné konstrukce umožnilo podrobně prohlédnout dříve nepřístupná místa a provést doplňující diagnostický průzkum. Ten odhalil odlišný stav, než předpokládal projekt. Opravy tak budou muset být rozsáhlejší,“ potvrdil mluvčí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Vojtěch Vaněk.

Dodatečně bude podle něj nutné například sanovat boky nosníků a spáry mezi nimi, ošetřit odhalenou výztuž a doplnit ochrannou výplň kolem předpínacích lan. Navazující statický přepočet také prokázal, že pro osazení nových ložisek bude třeba ve větším rozsahu odbourat a znovu vybetonovat úložné prahy na obou opěrách a doplnit jejich kotvení.

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S tím však původní dokumentace nepočítala. To podle Vaňka zásadně mění rozsah i postup prací, a proto není možné ze strany zhotovitele dodržet původní termín dokončení.

„Nově zjištěné nedostatky musíme vyřešit před obnovením provozu, i když to znamená prodloužení stavby. Uvědomujeme si, že delší uzavírka komplikuje občanům každodenní cesty, avšak bezpečnost řidičů je pro nás na prvním místě. Cílem je otevřít most co nejdříve, ovšem s jistotou, že bude bezpečně sloužit i v dalších letech,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta.

Oprava mostu mezi Vintířovem a Vřesovou potrvá déle, než si správce komunikace myslel.
Oprava mostu mezi Vintířovem a Vřesovou potrvá déle, než si správce komunikace myslel.
Oprava mostu mezi Vintířovem a Vřesovou potrvá déle, než si správce komunikace myslel.
Oprava mostu mezi Vintířovem a Vřesovou potrvá déle, než si správce komunikace myslel.
4 fotografie

Ujistil, že pokud se neobjeví další nepředvídatelné okolnosti, bude snahou silničářů zajistit zprovoznění mostu již začátkem prosince.

Modernizaci mostu financuje Karlovarský kraj, zhotovitelem je společnost VIAMONT Servis a. s. Původní cena stavby činila přibližně 19,7 milionu korun včetně DPH. O kolik se částka navýší, zatím není jasné. Záležet bude na upřesnění rozsahu dodatečných prací.

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Most na krajské silnici mezi Vřesovou a Vintířovem překonává Chodovský potok a místní komunikaci v lokalitě Stará Chodovská, která je částí města Chodov.

Jak uvedl mluvčí Vaněk, poslední sčítání dopravy z roku 2025 ukázalo, že úsekem v obou směrech projede v průměru 1 628 motorových vozidel denně, včetně nákladních vozidel a linkových autobusů. Most tak zajišťuje spojení využívané pro každodenní cesty obyvatel okolních obcí, důležitý je i pro zásobování a služby v této části Sokolovska.

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