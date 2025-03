Třípruh bude překážkou rozvoje, kritizuje kraj i komora koncepci silnice I/13

I podle představitelů komory by ministerstvo mělo zohlednit připravované rozvojové projekty, které budou potřebovat kvalitní silniční napojení nejen ve směru do Prahy, ale i do Ústeckého kraje. Karlovarský kraj i karlovarská pobočka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podporovaly variantu plnohodnotné čtyřpruhové silnice.

Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Zajíčka se ukazuje, že u některých investic se podcenil budoucí rozvoj a potřeby některých dopravních spojení.

„A dnes se to za složitých podmínek dokupuje a jsou to zvýšené náklady. Přinejmenším ověření průchodu územím v rámci povolovacích procesů je jedna věc, která tak nákladná není, a i výkup pozemků stojí za zvážení, zvláště, pokud to jsou v rámci toho regionu města, která plánují rozvoj svých průmyslových zón a je tam očekávaný rozvoj i tranzitní dopravy a přesunu více lidí,“ řekl Zajíček.

Podle něj je v řadě případů stát při svých rozhodnutích omezený aktuálními možnostmi rozpočtu, ale neplánuje dostatečně do budoucnosti. I proto navrhovala hospodářské komora „strategický investiční rozpočet“, který by plánoval hlavní investice do dopravní infrastruktury na deset let dopředu.

EIA v širší variantě by nechala otevřená vrátka

Centrální komise ministerstva dopravy nakonec na základě ekonomické návratnosti rozhodla o třípruhové variantě. A to nejen pro samotnou stavbu, ale i pro zpracování EIA, tedy posudku o vlivu stavby na životní prostředí.

Zpracování EIA v širší variantě by přitom podle kritiků umožnilo v případě potřeby silnici v budoucnu do čtyř pruhů rozšířit. Podle předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáše Lindy by se omezením na tři pruhy mohla celá investice do budoucna zmařit.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová řekla, že by právě přímluva a oprávněné potřeby podnikatelské sféry mohly přimět ministerstvo dopravy ke změně rozhodnutí. Podobně jako u úseku dálnice D6 Knínice - Bošov, kde byla původně zvažovaná zúžená varianta se sníženou rychlostí, ale nakonec se rozhodlo o plnohodnotné dálnici.

Úsekem denně projede až 7000 aut

Ředitel karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil uvedl, že rozhodnutí centrální komise je pro ŘSD závazné a pokud by měla nastat změna, muselo by to být právě na úrovni ministerstva dopravy.

Nicméně poukázal i na to, že podklady pro rozhodnutí centrální komise počítají s budoucí intenzitou dopravy. V případě I/13, kde nyní za 24 hodin projede mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří 6500 až 7000 aut, predikce počítá s navýšením řádově o tisíce aut.

Silnice I/13 mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří vede ve své současné podobě úzkým údolím podél řeky Ohře. Na dvoupruhové komunikaci se často stávají dopravní nehody. Kvůli tomu, že silnici nelze objet jinou trasou, zde doprava stojí i dlouhé hodiny. Nová trasa s rozšířenou silnicí by tak dopravě mezi dvěma strukturálně postiženými regiony velmi pomohla.