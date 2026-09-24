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Blíže ke sto desítce. Cestáři upravují slabé místo silnice I/13 na Karlovarsku

Petr Kozohorský
  15:33

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Ředitelství silnic a dálnic bude až do prvního pololetí roku 2027 opravovat mimoúrovňovou křižovatku u Boru na Karlovarsku. Přibude bezpečný připojovací pruh. | foto: ŘSD

V první polovině příštího roku skončí práce na modernizaci úseku silnice I/13 mezi Ostrovem a Karlovými Vary. Do té doby musejí motoristé počítat s omezeními u sjezdu na Bor. Odměnou jim bude, že se silnice po úpravě přiblíží do stavu, kdy alespoň v některých úsecích bude možné jezdit 110 kilometrů v hodině.

Téměř 17 tisíc aut za den. S takovou porcí dopravy se musí tento úsek silnice I/13 vypořádat. Aby byl bezpečnější, upravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mimoúrovňovou křižovatku u Boru.

Tato křižovatka je riziková zejména při nájezdu od Lesova směrem na Karlovy Vary. Chybí zde totiž připojovací pruh. Ten vznikne jako součást úprav křižovatky.

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„Úpravy se dotknou zejména levé poloviny křižovatky, tedy směru od Boru na Karlovy Vary. Postavíme nový 210 metrů dlouhý nájezd s mostem přes Borský potok a šestiramennou okružní křižovatkou,“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Součástí projektu je podle jejího vyjádření i úprava čtyř nájezdů a sjezdů, vybudování 120 metrů dlouhého přejezdu středního dělícího pásu, výstavba dvou opěrných zdí a 175 metrů dlouhé protihlukové stěny.

Ředitelství silnic a dálnic bude až do prvního pololetí roku 2027 opravovat mimoúrovňovou křižovatku u Boru na Karlovarsku. Přibude bezpečný připojovací pruh.
Ředitelství silnic a dálnic bude až do prvního pololetí roku 2027 opravovat mimoúrovňovou křižovatku u Boru na Karlovarsku. Přibude bezpečný připojovací pruh.
Rychlostní silnice I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem.
Rychlostní silnice I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem.
4 fotografie

Doprava zde už delší dobu vede v režimu 1 + 1, kdy všechna auta jezdí po jedné polovině čtyřproudové komunikace. Zavřený je jízdní pás ve směru z Ostrova na Karlovy Vary a nájezd i sjezd u Boru. Silničáři zároveň uzavřeli komunikaci mezi Lesovem a Borem kvůli stavbě okružní křižovatky.

S omezeními musejí motoristé počítat až do první poloviny příštího roku, kdy má úprava „třináctky“ skončit. ŘSD za ni zaplatí 118 milionů korun bez DPH.

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Silnice I/13, která začíná v Karlových Varech, je jedním z nejdůležitějších tahů v Karlovarském kraji. Spojuje ho s Ústeckým krajem, dále pokračuje na Liberecko a končí až na hranicích s Polskem. Aktuální úpravy mezi Karlovými Vary a Ostrovem jsou součástí dlouhodobé modernizace tohoto tahu.

„Cílem je vytvořit bezpečnější a kapacitnější silnici, kde pak bude možné v některých úsecích jezdit rychlostí až 110 kilometrů v hodině. Nyní je nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h,“ doplnila mluvčí ŘSD.

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