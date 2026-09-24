Blíže ke sto desítce. Cestáři upravují slabé místo silnice I/13 na Karlovarsku

Téměř 17 tisíc aut za den. S takovou porcí dopravy se musí tento úsek silnice I/13 vypořádat. Aby byl bezpečnější, upravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mimoúrovňovou křižovatku u Boru.
Tato křižovatka je riziková zejména při nájezdu od Lesova směrem na Karlovy Vary. Chybí zde totiž připojovací pruh. Ten vznikne jako součást úprav křižovatky.
|
Silničáři se vrací na hlavní tah do Ústeckého kraje. Chystají čtyři velké opravy
„Úpravy se dotknou zejména levé poloviny křižovatky, tedy směru od Boru na Karlovy Vary. Postavíme nový 210 metrů dlouhý nájezd s mostem přes Borský potok a šestiramennou okružní křižovatkou,“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Součástí projektu je podle jejího vyjádření i úprava čtyř nájezdů a sjezdů, vybudování 120 metrů dlouhého přejezdu středního dělícího pásu, výstavba dvou opěrných zdí a 175 metrů dlouhé protihlukové stěny.
Doprava zde už delší dobu vede v režimu 1 + 1, kdy všechna auta jezdí po jedné polovině čtyřproudové komunikace. Zavřený je jízdní pás ve směru z Ostrova na Karlovy Vary a nájezd i sjezd u Boru. Silničáři zároveň uzavřeli komunikaci mezi Lesovem a Borem kvůli stavbě okružní křižovatky.
S omezeními musejí motoristé počítat až do první poloviny příštího roku, kdy má úprava „třináctky“ skončit. ŘSD za ni zaplatí 118 milionů korun bez DPH.
|
Třípruh bude překážkou rozvoje, kritizuje kraj i komora koncepci silnice I/13
Silnice I/13, která začíná v Karlových Varech, je jedním z nejdůležitějších tahů v Karlovarském kraji. Spojuje ho s Ústeckým krajem, dále pokračuje na Liberecko a končí až na hranicích s Polskem. Aktuální úpravy mezi Karlovými Vary a Ostrovem jsou součástí dlouhodobé modernizace tohoto tahu.
„Cílem je vytvořit bezpečnější a kapacitnější silnici, kde pak bude možné v některých úsecích jezdit rychlostí až 110 kilometrů v hodině. Nyní je nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h,“ doplnila mluvčí ŘSD.