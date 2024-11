Další skluz úprav serpentin. Firmě hrozí pokuta 240 tisíc za každý den prodlení

„Stadium samotné stavby a stupeň její dokončenosti ještě neodpovídá tomu, aby mohl být v tomto místě obnoven provoz,“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva po středeční prohlídce dokončovaného úseku. Dalším možný termín zprůjezdnění však nikdo ze zainteresovaných nechtěl konkretizovat.

„Žádné termíny už raději říkat nebudu,“ rezignovaně prohlásil Lukáš Hnízdil, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Doufá, že by ke spuštění provozu mohlo dojít v příštím týdnu. Na samotné stavbě se ovšem mezi pracovníky hovoří až o 18. listopadu.

Vše záleží na tom, jestli se dodavateli podaří získat potřebná povolení pro uvedení stavby do předčasného provozu. Středeční kontrola by se dala shrnout do konstatování: Nemáte to hotové, nemáme co vydávat. „A já nedokážu říct, kdy se toto povolení podaří získat,“ doplnil Hnízdil.

ŘSD je připravené uplatnit sankce, na které pamatuje smlouva se zhotovitelem. Ty činí 240 tisíc korun za den zpoždění. Kolik přesně ovšem bude správce komunikace vymáhat, je zatím nejasné. „Vyhodnocujeme nepředvídatelné okolnosti, které stavbu doprovázely. Po stanovení data můžeme začít počítat smluvní pokutu,“ vysvětlil Hnízdil.

S náhradou škody se může přihlásit i Karlovarský kraj. Dopravně inženýrské opatření, na jehož základě jezdila veřejná doprava po objízdných trasách, totiž končí 8. listopadu. „Budeme po objížďkách jezdit dál,“ pokrčil rameny náměstek hejtmanky pro dopravu Martin Hurajčík. „To s sebou ale nese zvýšené náklady na pohonné hmoty i na práci řidičů. Ty pak můžeme případně vymáhat,“ doplnil.

Kvůli úpravě serpentin na silnici I/20 u Bečova nad Teplou byl hlavní tah mezi Karlovými Vary a Plzní od letošního března zcela uzavřený. Řidiči místo zatím stále musejí objíždět přes Bochov. Původně plánované červencové otevření silničáři několikrát odložili.

Úprava téměř kilometrového úseku minulý týden vrcholila položením poslední vrstvy asfaltu. V tu dobu stále předběžně platilo, že auta tudy opět projedou od 7. listopadu. Podle Hnízdila měl být úsek do tohoto data fyzicky hotový. Investorem stavby za 113 milionů korun bez DPH je ŘSD. Rozpočtovaná cena byla o téměř 30 milionů vyšší.

