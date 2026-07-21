Známí ji poslali zkratkou, seniorka s chodítkem zabloudila až na čtyřproudovku

Seniorky jdoucí směrem na Cheb si řidič všiml v sobotu dopoledne. Upozornil na ni operační středisko městské policie. To na místo neprodleně vyslalo hlídku.
„Ta paní s chodítkem skutečně našla. Po čtyřproudové komunikaci se odhodlaně přesouvala tempem pomalu, ale jistě,“ konstatovala Pavlína Masmanidisová, mluvčí Městské policie Karlovy Vary.
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Šoféra prozradily plechovky piva. Řidičák nemám už roky, říkal pak strážníkům
Zarážející bylo přiznání, že ji touto cestou poslali známí, u kterých byla na návštěvě. Mluvčí strážníků ovšem nevyloučila, že si osmdesátiletá žena jen špatně vyložila doporučení svých přátel.
Seniorka žije v jednom z karlovarských domů s pečovatelskou službou. Strážníci ji proto naložili do auta a bezpečně převezli. „Celá situace zanechala mírné rozpaky u všech zúčastněných,“ dodala mluvčí městské policie.