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Známí ji poslali zkratkou, seniorka s chodítkem zabloudila až na čtyřproudovku

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  10:15

Osmdesátiletou ženu, která kráčela s chodítkem po průtahu Karlovými Vary, strážníci převezli na adresu jejího bydliště. | foto: Městská policie Karlovy Vary

V nejnebezpečnějším úseku průtahu Karlovými Vary, v takzvaném esíčku těsně před odbočkou k budově magistrátu, si pohotový řidič všiml seniorky s chodítkem. O její bezpečný transport do domova s pečovatelskou službou, se postarali strážníci.

Seniorky jdoucí směrem na Cheb si řidič všiml v sobotu dopoledne. Upozornil na ni operační středisko městské policie. To na místo neprodleně vyslalo hlídku.

„Ta paní s chodítkem skutečně našla. Po čtyřproudové komunikaci se odhodlaně přesouvala tempem pomalu, ale jistě,“ konstatovala Pavlína Masmanidisová, mluvčí Městské policie Karlovy Vary.

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Zarážející bylo přiznání, že ji touto cestou poslali známí, u kterých byla na návštěvě. Mluvčí strážníků ovšem nevyloučila, že si osmdesátiletá žena jen špatně vyložila doporučení svých přátel.

Seniorka žije v jednom z karlovarských domů s pečovatelskou službou. Strážníci ji proto naložili do auta a bezpečně převezli. „Celá situace zanechala mírné rozpaky u všech zúčastněných,“ dodala mluvčí městské policie.

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