Charterové lety s turisty k moři podpoří Karlovarský kraj třemi miliony

„V tomto motivačním projektu počítáme zatím s částkou něco přes tři miliony korun,“ konstatoval hejtman Petr Kulhánek. O kolik by se tato suma mohla navýšit v souvislosti s linkou do Izraele, zatím nechce spekulovat. Není totiž určená výše podpory tohoto spoje.

Kulhánek ovšem naznačil, že by mohla být vyšší než pro české cestovní kanceláře, které přepravují turisty z Česka. „Izraelci dostanou lidi k nám do regionu. A ti tady budou utrácet peníze,“ vysvětlil hejtman, proč kraj uvažuje o vyšší podpoře pro izraelského dopravce. Jednání s ním by pak podle Kulhánka měla skončit v řádu týdnů.

Podpora je určena pro dvě cestovky

„Kraj je v tomto ohledu velice kooperativní,“ pochvalovala si Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary. Nová linka by si podle ní podporu zasloužila. „My jako letiště dáme záměru maximální možnou pobídku. Finanční strop ze strany kraje bude záležet na právě vedených jednáních,“ doplnila Undus.

Tři miliony kraj vkládá do Sdružení pro rozvoj leteckých linek na charterové lety dvou cestovních kanceláří. Maximální výše podpory je 100 tisíc korun na let. Na tu dosáhne cestovní kancelář Alexandria, která nově zavedla spoj do Bulharska. Čedok tutéž sumu získá za charter na Krétu. „U letů do Antalye klesá podpora kraje na polovinu,“ řekl hejtman. Tuto možnost totiž nabídla cestovní kancelář poprvé už vloni.

Jednatelka letiště doufá, že se pro sezonu 2024 podaří pro Karlovy Vary zajistit další „koupací“ spoje. „Nikdo sice nezaručí, co bude v příští sezoně, ale my se budeme snažit další lety přidat,“ přislíbila Undus. Tuto možnost ostatně nevyloučil ani Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria. Ta totiž nabízí ještě pobyty v Turecku, Řecku či Španělsku.

Stále se odstraňují následky požáru

Po první sezoně podle Šatného vedení cestovní kanceláře zváží možnost rozšíření cílových destinací. „Bude záležet na výsledcích letoška,“ upozornil marketingový ředitel. Ještě než letadla vezmou na cestu z Karlových Varů první turisty, musí letiště vyřešit problém. Stále se totiž nepodařilo definitivně odstranit následky lednového požáru v terminálu. „Věřím, že do června bude hotovo,“ uvedla Alice Justina Undus.

Odbornou firmu, která opravu provede, už má nasmlouvanou. Bude ale záležet na dodávkách materiálu. Opravu komplikuje fakt, že objekt terminálu je atypický. „Veškeré plechy a další potřebné věci proto vyrábí německá firma na míru,“ dodala jednatelka Letiště Karlovy Vary.