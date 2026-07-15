Studie budoucí podoby Chebského mostu se změnila. Nová má být levnější

„Novou studii už nám její tvůrci představili. V srpnu půjde na jednání zastupitelstva,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.
Podle jejího náměstka Lubomíra Kováře bude most v nové podobě užší, než předpokládala původní studie. „Ale stále bude širší, než je nyní,“ konstatoval Kovář.
|
Na opravu Chebského mostu si Vary vezmou půlmiliardový úvěr. Opozice je znepokojena
Cena rekonstrukce mostu by podle nové studie neměla přesáhnout 350 milionů korun. Tato částka je ovšem, jak upozornila primátorka, bez daně. Jako první bude město řešit Chebský most I, tedy tu jeho část, která vede nad železniční tratí.
Stále přitom platí záměr radnice, že pod touto částí mostu povede jak železniční trať, tak silnice. „Chceme tím zklidnit dopravní situaci na náměstí Republiky,“ naznačil Kovář s tím, že na rekonstrukci Chebského mostu I bude město žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury.
V souvislosti s chystanou obnovou historické stavby vstoupil magistrát do jednání se společností Gamma Property, které patří pozemky v jejím okolí. „Potřebovali jsme je směnit,“ řekl náměstek primátorky Miroslav Vaněk.
V okolí Chebského mostu tak město získalo 542 metrů pozemků. Dalších 256 metrů je pak na náplavce. „Město je směnilo za 703 metry čtvereční u parkoviště v této lokalitě,“ doplnil Vaněk.
Nyní tak může začít práce na projektu rekonstrukce Chebského mostu. „Je to první článek v budoucí podobě celé lokality na břehu Ohře,“ dodal Lubomír Kovář.
|
8. října 2019