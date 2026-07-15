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Studie budoucí podoby Chebského mostu se změnila. Nová má být levnější

Petr Kozohorský
  14:36
Chebský most přes řeku Ohři v Karlových Varech

Chebský most přes řeku Ohři v Karlových Varech | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Chebský most v centru Karlových Varů
Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci. Autor A8000 s.r.o.
Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci. Autor sdružení Pontex...
Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci. Autor Sagasta s.r.o.
11 fotografií
Na jaře roku 2028 začne podle předběžných předpokladů rekonstrukce historického Chebského mostu v Karlových Varech. Práce mohou začít, až Ředitelství silnic a dálnic dokončí opravy Pražského mostu. Cena za nový Chebský most nemá přesáhnout 350 milionů korun. Kvůli tomu město přistoupilo k úpravě studie.

„Novou studii už nám její tvůrci představili. V srpnu půjde na jednání zastupitelstva,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle jejího náměstka Lubomíra Kováře bude most v nové podobě užší, než předpokládala původní studie. „Ale stále bude širší, než je nyní,“ konstatoval Kovář.

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Cena rekonstrukce mostu by podle nové studie neměla přesáhnout 350 milionů korun. Tato částka je ovšem, jak upozornila primátorka, bez daně. Jako první bude město řešit Chebský most I, tedy tu jeho část, která vede nad železniční tratí.

Stále přitom platí záměr radnice, že pod touto částí mostu povede jak železniční trať, tak silnice. „Chceme tím zklidnit dopravní situaci na náměstí Republiky,“ naznačil Kovář s tím, že na rekonstrukci Chebského mostu I bude město žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury.

Chebský most přes řeku Ohři v Karlových Varech
Chebský most v centru Karlových Varů
Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci. Autor A8000 s.r.o.
Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci. Autor sdružení Pontex & Atelier 6
11 fotografií

V souvislosti s chystanou obnovou historické stavby vstoupil magistrát do jednání se společností Gamma Property, které patří pozemky v jejím okolí. „Potřebovali jsme je směnit,“ řekl náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

V okolí Chebského mostu tak město získalo 542 metrů pozemků. Dalších 256 metrů je pak na náplavce. „Město je směnilo za 703 metry čtvereční u parkoviště v této lokalitě,“ doplnil Vaněk.

Nyní tak může začít práce na projektu rekonstrukce Chebského mostu. „Je to první článek v budoucí podobě celé lokality na břehu Ohře,“ dodal Lubomír Kovář.

8. října 2019
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