Průtah jednou nebude stačit. Karlovy Vary dál podporují tunel pod městem

Karlovy Vary dávají dál přednost tomu, aby průtah městem vedl tunelem místo delší trasy po povrchu. Studie ekonomickou výhodnost tunelu zatím nepotvrdily. Lázeňské město se ale obává toho, že po dostavbě dálnice D6 ke Karlovým Varům a budoucím rozšíření silnice I/13 do Chomutova bude současný průtah městem nedostatečný.

Vedení Karlových Varů se obává, že stávající průtah nebude po dokončení D6 a úpravách I/13 kapacitně stačit. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Podle náměstka karlovarské primátorky Martina Duška by tunel mohl situaci řešit.

„Město už před časem vydalo své stanovisko, které bylo v duchu toho, co vyšlo i Karlovarskému kraji, to znamená dopravní řešení zatunelování současného průtahu do svahu pod Růžovým vrchem, přičemž zaústěné by to mělo být u Pražského mostu a vyvedené v prostorách u Kauflandu. A 6. října letošního roku bude veřejné projednání změny zásad územního rozvoje na Karlovarském kraji v zastupitelském sále, kde by se mělo definitivně vykomunikovat toto řešení,“ uvedl Dušek.

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Pokud by se průtah městem tunelem zanesl do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, byl by to první krok k jeho budoucímu vybudování. To je ale zatím právě kvůli ekonomickému hodnocení přínosu stavby mimo plány ministerstva dopravy.

Hlavními důvody negativního hodnocení tunelu jsou vysoké stavební náklady, které se odhadují na 17,8 miliardy korun, ale také provozní náklady takového řešení. Byly by asi 100 milionů korun ročně. Také možné zvýšení rychlosti v tunelu by nebylo takové, jaké by bylo možné na klasické silnici.

Připojení na průtah městem bude v centru Karlových Varů delší a bezpečnější

Přesto chtějí Karlovarský kraj i město Karlovy Vary apelovat na ministerstvo, aby se situací zabývalo. Podle Duška by podle měření četnosti dopravy a výhledu do budoucna mohl nynější průtah městem, který je veden nad zemí ve čtyřech pruzích, vydržet kapacitu dopravy minimálně do roku 2040.

Ministerstvo podle něj ale připouští i možnost stávající průtah upravit tak, aby méně zatěžoval okolí hlukem, například dostavbou protihlukových stěn nebo pokládkou méně hlučného asfaltu. Upravit by se mohlo i dopravní značení tak, aby v případě nehody nebo oprav nebyl blokován celý obchvat.

