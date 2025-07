Připojení na průtah městem bude v centru Karlových Varů delší a bezpečnější

Nový sjezd na průtah Karlovými Vary by měl být podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Kamily Zahálkové hotový do září. Se stavebními pracemi se pojí i uzavírka Hybešovy ulice a nájezdu na průtah od Chebského mostu III u obchodního domu Baumax.

„Stavba bude trvat 60 dní. Pruh na silnici I/6 rozšíříme a jeho délka se prodlouží o 51 metrů. Nájezd osadíme novými betonovými svodidly a změníme připojení k prodejně Baumax,“ upřesnila parametry stavby Zahálková.

Cílem úpravy je zvýšení bezpečnosti v nepřehledném místě v centru města. To je i přes výstražné dopravní značení a sníženou rychlost místem častých dopravních nehod. Stavbu provede společnost Roadfin stavby za 7,12 milionu korun bez DPH.

Podle mluvčí karlovarského magistrátu Heleny Kyselé povolil uzavírku Hybešovy ulice a připojovacího pruhu na průtah odbor dopravy do 11. září.„Doprava na silnici I/6 ve směru od Prahy na Cheb bude svedena do jednoho jízdního pruhu,“ uvedla.

Omezení může v centru města komplikovat dopravu. Objízdná trasa vede přes Rybáře na okružní křižovatku u Lidlu nebo od Chebského mostu přes Tuhnice rovněž na okružní křižovatku u Lidlu.

Průtah Karlovými Vary je po silnici I/6 vedený ve dvou pruzích v obou směrech. Ministerstvo dopravy a ŘSD s městem i krajem dlouhodobě zvažují varianty, jak tranzitní dopravu ze širšího centra města odvést.

Podle červnového vyjádření ředitele karlovarské pobočky ŘSD Lukáše Hnízdila se pracuje na ekonomické studii obchvatu Karlových Varů tunelem. Jde o první krok v přípravě stavby, který stanoví, jestli toto řešení přinese vzhledem k nákladům přijatelné zlepšení dopravy. Studie by měla být dokončena v závěru července.

Obchvat Karlových Varů byl navržen ve třech variantách, z nichž dvě počítaly se silnicí, která by vedla severně kolem lázeňského města. A ačkoli město dávalo zprvu přednost velkému obchvatu mimo město, náklady na stavbu by byly vysoké a objížďka města natolik velká, že by řidiči neměli motivaci po obchvatu jet. Nakonec tak i město Karlovy Vary přijalo tunelovou variantu.