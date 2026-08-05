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Lidé dočasně přišli o parkovací místa, po skončení rekonstrukce jich přibude

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  10:37

Krymská ulice v Karlových Varech bude kvůli rekonstrukci zavřená půl roku. | foto: Petr Kozohorský, MF DNES

O 35 parkovacích míst dočasně přišli lidé v karlovarské městské části Tuhnice. Může za to rekonstrukce části Krymské ulice, která začala v pondělí. Prozatím mohou využít improvizované parkoviště, které pro ně dočasně zřídil magistrát v Západní ulici.

„Parkoviště je naproti Penny,“ upřesnil náměstek primátorky Lubomír Kovář. Kapacitu míst k odstavení aut pomůže zlepšit i placená, takzvaná fialová zóna na parkovišti u finančního úřadu. Zřízení dočasné odstavné plochy v Západní ulici však přijde městskou pokladnu na zhruba 200 tisíc korun.

„Plochu má v nájmu karlovarský dopravní podnik. A ten ji jako samostatná obchodní jednotka nemůže městu poskytnout bezplatně,“ vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Omezení v této části města přitom bude v závislosti na vývoji počasí trvat půl roku.

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Po této době ovšem počet parkovacích míst v Krymské ulici výrazně vzroste. „Oproti současnému stavu bude dvojnásobný. Lidé tak budou mít k dispozici 70 stání,“ potvrdil Lubomír Kovář. Podle primátorky byla složitá i jednání s podnikateli, kteří v této části města působí.

„Řešili jsme s nimi, jakým způsobem budou fungovat po dobu rekonstrukce. Každý případ jsme řešili samostatně. Chápeme, že to pro ně znamená velká omezení, ale do budoucna se situace zlepší,“ řekla Pfeffer Ferklová.

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Aktuální obnova Krymské ulice se týká úseku mezi ulicemi Jízdárenská a Charkovská. „Projekt řeší rekonstrukci stávající komunikace, chodníku a parkovacích stání. V rámci souvisejícího projektu je řešena přeložka a rozšíření veřejného osvětlení,“ popsala rozsah úprav Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

Vybraná firma pro město ulici opraví za zhruba 15,5 milionu korun bez daně. Projekt přitom počítal s částkou o téměř pět milionů vyšší. V příštím roce naváže město dalším úsekem Krymské ulice před poliklinikou.

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