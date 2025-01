Parkovací domy ve Varech by mohl stavět a provozovat městský dopravní podnik

Město v současné době zpracovává projekty pro parkovací domy v Polské ulici a u Galerie umění. Propojení těchto záměrů s Dopravním podnikem Karlovy Vary (DPKV) by podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře přineslo několik výhod.

„Bylo by to výhodné, protože tyto dva parkovací domy, zejména ten u galerie, považujeme za lukrativní, to znamená, měl by generovat i nějaký zisk. Plánujeme, že bude především pro návštěvníky města, takže tím, že dopravní podnik je stoprocentně vlastněn městem, bychom tento zisk nějakým způsobem potom dostali, třeba v dividendě nebo v dalším rozvoji dopravního podniku,“ uvedl Kovář.

Podle vedení města by tato varianta vyřešila i další problém, který magistrát při přípravě parkovacích domů řeší. A to, jak pronajmout nejen ziskové parkovací domy v centru, ale i parkovací domy, které mají vzniknout na sídlištích a u nichž by byla ziskovost výrazně nižší. Pokud by parkovací výdělečné i méně ziskové domy provozoval městský podnik, byly by náklady a příjmy rovnoměrně rozděleny a město by nad parkovacími domy neztratilo kontrolu.

Financování z úvěru

Úvahy zatím předpokládají, že by si dopravní podnik na stavbu parkovacích domů vzal úvěr. Jde totiž o stovky milionů korun, které rozpočet města nemá k dispozici. Náklady na jedno místo v parkovacím domě jsou podle odhadu magistrátu asi 350 tisíc korun.

Karlovarský dopravní podnik navíc už dnes ve městě provozuje deset parkovišť i parkovací automaty. Propojení všech parkovišť se systémem městské hromadné dopravy by tak podle ředitele DPKV Lukáše Siřínka mělo logiku. „Město by díky tomu mohlo řešit dopravu v centru,“ vysvětlil ředitel.

DPKV měl v roce 2023 tržby 322,5 milionu korun a vytvořil zisk 8,7 milionu korun. Od loňského roku ale převzal od kraje dotované spoje meziměstské dopravy. V současné době tak DPKV disponuje asi 270 autobusy a zaměstnává na čtyři stovky zaměstnanců.

Podle Kováře se v současné době pracuje na projektové dokumentaci parkovacího domu s až 650 místy v Polské ulici, následovat by měl projekt u Galerie umění, kde by mohlo vzniknout asi 300 míst. Projekty chce mít magistrát připravené do konce letošního roku tak, aby v příštím mohl zadat výběrové řízení na dodavatele.