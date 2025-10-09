Kdo nabídne víc? Karlovy Vary dají do licitace parkovací místa v lázních

Autor: ,
  13:25
Karlovy Vary nabídnou parkovací místa v lázeňské zóně formou licitace. Zájemci budou moci soutěžit o parkovací místo, pokud chtějí mít více než jedno. V první vlně se to bude týkat zhruba 90 z celkových více než 200 parkovacích míst v lázeňské zóně, která má striktní pravidla pro vjezd a parkování.

Pohled na lázeňské území Karlových Varů s dominantou hotelu Imperial. Společnost Transfer Europe Information by kromě výstavby pěti parkovacích domů vybudovala i systém automatických závor, které měly už v roce 2011 ohlídat vjezd řidičů do vnitřního lázeňského území. | foto:  Dan Materna, MAFRA

Podle náměstka primátorky města Martina Duška chce město soutěž na parkovací místa dokončit do konce roku.

„Město Karlovy Vary disponuje ve vnitřním lázeňském území zhruba 250 parkovacími místy. Za poslední dobu evidujeme velký zájem o ně a nezbývá nám nic jiného, než přistoupit k transparentnímu způsobu uzavírání nájemních smluv formou licitací. To znamená, že chceme parkovací místa, kdy má někdo více jak jedno, hotely a tak podobně, řešit formou licitace s tím, že naše představa je, že by bylo maximálně pět parkovacích míst pro jednu organizaci,“ řekl Dušek.

Parkovací domy ve Varech by mohl stavět a provozovat městský dopravní podnik

Podle městské vyhlášky platí zájemci za jedno vyhrazené parkovací místo v lázeňské zóně 36 tisíc korun ročně. To bude také vyvolávací cena, pokud někdo bude chtít více než jedno místo na parkování.

Hotely podle Duška někdy žádají i o 12 parkovacích míst pro své klienty. To by už nemělo být možné a město se bude snažit spíše vyhovět většímu počtu žadatelů. Smyslem nové formy přidělování vyhrazených parkovacích míst je zajistit spravedlivý a transparentní přístup lidem s trvalým bydlištěm či provozovnou ve vymezeném území.

Větší šanci na zaparkování by ale měli mít i rezidenti, tedy lidé, kteří v lázeňské zóně bydlí. Město chce parkování v Mariánskolázeňské ulici, zhruba od hotelu Plaza až po hotel Richmond, změnit na zónu se smíšeným parkováním.

Parkování pod drobnohledem. Do karlovarských ulic vyrazil monitorovací vůz

Kromě současné platby přes parkovací automat nebo aplikaci, kterou mohou využít návštěvníci, získají možnost parkování i místní obyvatelé, pokud se registrují a koupí si rezidenční kartu, která stojí od 480 korun ročně za jedno auto. Parkovací místo v této zóně ale nebude vyhrazené. Podobně už město zavedlo smíšené parkování pro rezidenty i návštěvníky na Čertově ostrově a v Tuhnicích.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Přesvědčivé vítězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po sečtení hlasů ze všech 345 volebních okrsků získalo téměř 43 procent. Druhá koalice SPOLU si nakonec...

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

Kdo nabídne víc? Karlovy Vary dají do licitace parkovací místa v lázních

Karlovy Vary nabídnou parkovací místa v lázeňské zóně formou licitace. Zájemci budou moci soutěžit o parkovací místo, pokud chtějí mít více než jedno. V první vlně se to bude týkat zhruba 90 z...

9. října 2025  13:25

Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek

„Přijeďte rychle, možná, že je ještě ve sklepě.“ Tak nějak nejspíš zněl telefonát na tísňovou linku karlovarských strážníku, na které se obrátili obyvatelé domu na náměstí Dr. Milady Horákové. Mezi...

9. října 2025  9:40

Zažívací problémy i záněty. Veterinářky se o první víkendové službě nezastavily

Zhoršení stavu po operaci, potíže s trávicím systémem, pokousání, infekce či záněty. Už první služba ukázala, že veterinární pohotovost v Karlovarském kraji má své opodstatnění. První víkendovou...

8. října 2025  15:35

Profi hasičům v Kraslicích velí žena. Nechce řídit cisternu, z hadů má fobii

Výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) v Kraslicích na Sokolovsku má od října novou velitelku. Jana Třísková je první ženou na této pozici v kraji a první výjezdovou hasičkou u...

8. října 2025  12:04

Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli...

8. října 2025  10:04

Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály

Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda se stala na silnici mezi Kraslicemi a Rotavou. Doprava na trati mezi Sokolovem a německým...

7. října 2025  16:59

Byla jsem terčem telefonického podvodu, svěřila se hejtmanka Vildumetzová

Nejen stovky bezejmenných lidí, ale také exponované osobnosti se stávají terčem podvodníků. Před několika dny čelila podezřelému telefonátu i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová....

7. října 2025  16:07

Karlovarská nemocnice začíná s nápravou chyb, prověří i možný trestný čin

Nejasnosti kolem nákupu tří soukromých ambulancí nebo fakt, že nemocnice uzavírala smlouvy s firmami, které se nesmí účastnit veřejných zakázek. Karlovarská krajská nemocnice začala s nápravou...

7. října 2025  14:08

Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

Krajský soud v Plzni vynese v listopadu rozsudek nad třiadvacetiletým mužem z Karlovarska, který je obžalovaný, že zotročoval vysokoškolačky. Podle státního zástupce, který pro něj navrhuje deset let...

7. října 2025  12:25

Je to zpráva, že dělám věci správně, říká po znovuzvolení lídryně ANO Oulehlová

Radost a vděčnost, ale i velká zodpovědnost. To jsou emoce, které místostarostka Sokolova Renata Oulehlová cítila hned poté, co vyšlo najevo, že ji lidé znovu poslali do poslaneckých lavic. „Beru to...

6. října 2025  12:55

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

V důležitých věcech pro kraj se s kolegy z ANO shodneme, říká Bureš ze SPOLU

Jediným zástupcem Karlovarského kraje z doposud vládnoucí koalice bude v příštím volebním období Jan Bureš, lídr kandidátky SPOLU. Tomu se podařilo obhájit mandát. Bude to Burešovo třetí volební...

6. října 2025  9:55

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.