Zatím 45 ze 65 nabízených parkovacích míst v lázeňské zóně Karlových Varů prodalo město formou licitací. Ty doposud do městské kasy přinesly 4,372 milionu korun.
Počáteční cena za nabízená místa je 36 tisíc korun. Rekord zatím drží člověk, který za stání na Zámeckém vrchu nabídl 200 tisíc. To jej opravňuje rok ho využívat. Jen o čtyři tisíce méně nabídl v téže lokalitě další z licitujících.
Radnice podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové přišla na způsob, jak zamezit spekulacím s parkovacími místy. „Pokud vítěz nezaplatí, jde místo do nové licitace, nepřipadne tak druhému v pořadí,“ vysvětlila princip primátorka.
Tímto způsobem zatím město prodávalo místa v lokalitách Luční vrch, Zámecký vrch, Divadelní náměstí a Nová Louka. Licitace budou pokračovat ještě ve čtvrtek 27. listopadu parkovacími stáními v Mariánskolázeňské ulici. Poslední začíná v 9.45.
Karlovy Vary se ale už v současnosti připravují na dobu, kdy od Císařských lázní vznikne takzvané Divadelní korzo. To bude znamenat, že v lázeňské části města už nebude možné parkovat. Potřeby motoristů by měl uspokojit chystaný parkovací dům u Galerie umění.
„V rozpočtu na příští rok už máme peníze na projekt parkovacího domu,“ naznačil náměstek Miroslav Vaněk. Jasné ale ještě není to, kdo ho bude provozovat.
Podle primátorky je jednou z variant Dopravní podnik Karlovy Vary. „Město by tak mělo vliv na tvorbu cen za parkování a znamenalo by to i příjem do městské pokladny,“ vysvětlila Pfeffer Ferklová.