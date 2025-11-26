Statisíce za parkovací místo. Licitace stání se Karlovým Varům vyplácejí

Petr Kozohorský
  14:01
Téměř 4,5 milionu korun zatím utržily Karlovy Vary v licitacích parkovacích míst v lázeňské zóně města. Rekordní nabídka je doposud 200 tisíc za jedno místo na rok. Magistrát našel způsob, jak zabránit spekulacím.

Letecký pohled na Karlovy Vary. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Zatím 45 ze 65 nabízených parkovacích míst v lázeňské zóně Karlových Varů prodalo město formou licitací. Ty doposud do městské kasy přinesly 4,372 milionu korun.

Počáteční cena za nabízená místa je 36 tisíc korun. Rekord zatím drží člověk, který za stání na Zámeckém vrchu nabídl 200 tisíc. To jej opravňuje rok ho využívat. Jen o čtyři tisíce méně nabídl v téže lokalitě další z licitujících.

Kdo nabídne víc? Karlovy Vary dají do licitace parkovací místa v lázních

Radnice podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové přišla na způsob, jak zamezit spekulacím s parkovacími místy. „Pokud vítěz nezaplatí, jde místo do nové licitace, nepřipadne tak druhému v pořadí,“ vysvětlila princip primátorka.

Tímto způsobem zatím město prodávalo místa v lokalitách Luční vrch, Zámecký vrch, Divadelní náměstí a Nová Louka. Licitace budou pokračovat ještě ve čtvrtek 27. listopadu parkovacími stáními v Mariánskolázeňské ulici. Poslední začíná v 9.45.

Parkovací domy ve Varech by mohl stavět a provozovat městský dopravní podnik

Karlovy Vary se ale už v současnosti připravují na dobu, kdy od Císařských lázní vznikne takzvané Divadelní korzo. To bude znamenat, že v lázeňské části města už nebude možné parkovat. Potřeby motoristů by měl uspokojit chystaný parkovací dům u Galerie umění.

„V rozpočtu na příští rok už máme peníze na projekt parkovacího domu,“ naznačil náměstek Miroslav Vaněk. Jasné ale ještě není to, kdo ho bude provozovat.

Podle primátorky je jednou z variant Dopravní podnik Karlovy Vary. „Město by tak mělo vliv na tvorbu cen za parkování a znamenalo by to i příjem do městské pokladny,“ vysvětlila Pfeffer Ferklová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

Františkovy Lázně opravují kavárnu, úvěr by stačil na roční provoz celého města

Vizualizace budoucí podoby Sadové kavárny ve Františkových Lázních.

Františkovy Lázně opravují jednu z dominant pěší zóny, historickou Sadovou kavárnu. Na projekt si radnice vzala úvěr, který se téměř rovná ročnímu rozpočtu města. Hotovo by mělo být příští rok v...

Na přístavbu chebského divadla vypište soutěž, vyzývají mladí architekti

Vizualizace přístavby divadla v Chebu.

V Chebu vznikla petice, která vyzývá vedení města k vypsání otevřené architektonické soutěže na přístavbu budovy Západočeského divadla Cheb. S apelem přišla skupina mladých architektů a studentů...

26. listopadu 2025  12:55

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

26. listopadu 2025  12:15

Otřesy na Chebsku nepřestávají, země se zachvěla naposledy v úterý

Jakub Klicpera předvádí měřicí přístroj, který bude zaznamenávat seismickou...

Mírné otřesy země na Chebsku neustávají. Od 20. listopadu se otřesy mezi jedním a dvěma stupni vyskytují téměř každý den. V úterý automatické stanice zaznamenaly dva otřesy po 13:00.

25. listopadu 2025  16:18

Spor o unikátní sbírku z Amati ještě nekončí, zkusí ji získat kraj

Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice

Dlouholetý spor o unikátní sbírku historických hudebních nástrojů z Kraslic nekončí. Ačkoli soud v těchto dnech pravomocně rozhodl, že kolekce 265 exponátů patří společnosti AmatiDenak Kraslice, a...

25. listopadu 2025  14:24

Karlovy Vary mají náhradu za poničenou douglasku, vánočním stromem bude smrk

Vánočním stromem v Karlových Varech bude letos smrk ztepilý z Tuhnic. První...

Karlovy Vary o první adventní neděli přece jen rozsvítí svůj vánoční strom. Původní douglasku, která se poškodila při kácení a instalaci, nahradil sedmnáct metrů vysoký smrk ztepilý z Tuhnic.

25. listopadu 2025  10:18

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

Elektrárna ETI Tisová

Pro topnou sezonu roku 2026 zvýší skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group cenu vyrobeného tepla pro konečné spotřebitele v regionu o deset až 11 procent. Ve stejné výši ji ale zachová i pro rok 2027....

24. listopadu 2025  15:01

Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky

V Potůčkách se poprvé lyžaři sklouznou v úterý 25. listopadu.

V úterý 25. listopadu, tedy o den dříve než loni, začne sezona v lyžařském areálu v Potůčkách na Karlovarsku. Už v pátek 28. listopadu se pak dočkají i ti, kteří míří na Klínovec. Provozovatel areálu...

24. listopadu 2025  12:32

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy....

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:20

Firma podváděla s postiženými i při sjednávání úvěru. Získala desítky milionů

ilustrační snímek

Falešnými potvrzeními o bezdlužnosti se oháněli dva muži, které kriminalisté z Karlovarského kraje stíhají pro několik zločinů. Díky tomu se jim podařilo získat příspěvek na zaměstnávání zdravotně...

24. listopadu 2025  9:42

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

23. listopadu 2025  21:39,  aktualizováno  21:41

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

23. listopadu 2025  9:23

Bude to automobilový gigant? Cheb zatím možného investora neprozradil

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Cheb čeká období horečné aktivity. Poté, co k nedávnému referendu nepřišel dostatečný počet obyvatel, a je tedy neplatné, pokračuje město společně se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS)...

22. listopadu 2025  8:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.