Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Známé karlovarské parkoviště bude komfortnější pro návštěvníky i řidiče autobusů

Petr Kozohorský
  13:23
Do modernizace areálu parkoviště Kouzelné městečko (KOME) v Karlových Varech se chystá investovat místní dopravní podnik. Vznikne zde důstojné zázemí pro návštěvníky Karlových Varů, kteří do města přijíždějí autobusy, i pro jejich řidiče.
Fotogalerie2

V areálu KOME může parkovat až 60 autobusů. Dopravní podnik chystá jeho modernizaci. | foto: DPKV

„Revitalizace KOME vyjde na 27,6 milionu korun. Podařilo se nám získat dotaci téměř 23,5 milionu,“ konstatoval Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary, který areál spravuje.

Vedle oprav povrchu parkoviště se zde chystá také výstavba nového objektu, v němž bude zázemí pro řidiče, tedy odpočinková místnost, toalety, sprchy. „Pro cestující rovněž vybudujeme wc, občerstvení, informace o městě či čekárnu. Součástí projektu je i moderní systém pro řízení parkování,“ doplnil Siřínek.

Nový model dopravy v Karlovarském kraji zajistí 170 nových autobusů na CNG

Do KOME směřují autobusy, které do města přivážejí turisty. Současná kapacita 60 míst je podle ředitele dopravního podniku dostačující.

„Před covidem jsme ovšem byli na hraně a řešili jsme alternativy. Nabízí se dolní nádraží, kam ostatně přesměrujeme autobusy v době, kdy bude KOME kvůli revitalizaci uzavřené,“ konstatoval ředitel.

V areálu KOME může parkovat až 60 autobusů. Dopravní podnik chystá jeho modernizaci.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Z Kouzelného městečka vyrážejí takzvané pendlbusy, které míří buď k Císařským lázním nebo na Divadelní náměstí. Konečnou určují průvodci podle toho, kde jim začíná prohlídkový okruh Karlovými Vary. Cena za pendlbus je zahrnutá v parkovném. „Podobné spoje budeme schopni vypravovat i z dolního nádraží,“ upřesnil Siřínek.

Parkoviště v centru Varů otevře v pondělí, rekonstrukci zdrželo počasí

Práce na revitalizaci KOME začnou na přelomu let 2026 a 2027. Nejvíc toho chce dopravní podnik stihnout na jaře příštího roku. „Vzhledem k podmínkám dotace musíme skončit do roku 2028,“ dodal Lukáš Siřínek.

Aby mohla revitalizace začít, potřebuje dopravní podnik přibližně 200 metrů čtverečních pozemků z majetku města. Ty mu radnice odprodá za cenu podle znaleckého posudku.

Areál parkoviště Kouzelné městečko

Areál parkoviště Kouzelné městečko

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna

Pohled na teploměr nebyl v pátek ráno v Krušných horách příjemný.

Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...

Známé karlovarské parkoviště bude komfortnější pro návštěvníky i řidiče autobusů

V areálu KOME může parkovat až 60 autobusů. Dopravní podnik chystá jeho...

Do modernizace areálu parkoviště Kouzelné městečko (KOME) v Karlových Varech se chystá investovat místní dopravní podnik. Vznikne zde důstojné zázemí pro návštěvníky Karlových Varů, kteří do města...

2. června 2026  13:23

Komplikace mezi Toužimí a Plzní. Silničáři opravují popraskaný tah na Vary

Ilustrační snímek

U Toužimi na Karlovarsku začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravovat silnici I/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy za zhruba 43 milionů korun potrvají do září.

2. června 2026  8:30

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

1. června 2026  16:04

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

1. června 2026  12:56

Z někdejší ostudy je výkladní skříň. V Hranicích otevřeli novou knihovnu

Zchátralá budova v centru Hranic na Ašsku se změnila ve výstavní prostor města.

Masarykovo náměstí v Hranicích má novou dominantu. Zchátralý dům s propadlou střechou, který roky hyzdil nově upravený centrální prostor města, se změnil na knihovnu a muzeum. Přestavba, za níž stojí...

1. června 2026  9:50

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea Cheb o tajemném cínovém dole Sauersack vysoko v Krušných horách. Zaujalo zejména propojení...

31. května 2026  10:10

170 let sladkého potěšení. Oplatky z Mariánských Lázní slaví výročí

Lázeňské oplatky z Mariánských Lázní slaví 170 let.

Dvě tenké kulaté oplatky spojené náplní a zapečené ve speciálních formách. Tak vypadá dobrota, která už řadu let neodmyslitelně patří k lázeňským městům na západě Čech. Tradiční lázeňské oplatky...

30. května 2026  9:20

Referendum odmítlo v krušnohorské Ryžovně stavby, Ústavní soud ho posvětil

Lokalita Ryžovna v Krušných horách

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost města Boží Dar a jeho zastupitelstva na referendum, které se ve městě konalo loni v říjnu. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna...

29. května 2026  9:56,  aktualizováno  14:41

Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna

Pohled na teploměr nebyl v pátek ráno v Krušných horách příjemný.

Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...

29. května 2026  11:56

Nová poliklinika za desítky milionů lékaře neláká, zájem o ordinace je malý

Ilustrační foto

Zájem o pronájem ordinací ve vznikající poliklinice v budově bývalé hygienické stanice v Sokolově je malý. Město ale zatím nezvažuje, že by prostory nabídlo i k jiným účelům, než je zdravotní péče....

29. května 2026  11:35

Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Trestní stíhání dvaašedesátiletého dozorce z kynšperské věznice, jemuž při převozu odsouzených jeden z nich utekl, podmíněně zastavil státní zástupce Roman Šustáček. Generální inspekce bezpečnostních...

28. května 2026  13:48

Jsme sehraní. Třeba i u piva! Na nervy si tolik nelezeme. Černoch a Beránek vypráví

Premium
Karlovarské duo Jiří Černoch a Ondřej Beránek brání Jespera Jensena Aaba z...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pořád jsou spolu. Celou sezonu v Karlových Varech. Teď i na mistrovství světa. A co víc, ani v zápasech se od sebe téměř nehnou. „Občas už si musíme jeden od druhého odpočinout,“ zasmějí se Jiří...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.