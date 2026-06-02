Komplikace mezi Toužimí a Plzní. Silničáři opravují popraskaný tah na Vary

Autor: ,
  8:30
U Toužimi na Karlovarsku začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravovat silnici I/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy za zhruba 43 milionů korun potrvají do září.
ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Na silnici I/20 mezi Toužimí a Třebouní mezi kilometry 33,154 a 37,109 musí řidiči od června počítat s částečnou uzavírkou řízenou semafory,“ uvedla mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

V některých etapách budou provoz řídit pracovníci stavby nebo budou stanoveny objízdné trasy po okolních silnicích.

Opravovaný úsek je dlouhý téměř čtyři kilometry. Zhotovitelem je společnost Eurovia CZ, který zakázku získala v soutěži, kde nabídla cenu 42,92 milionu korun bez DPH.

Na hlavním tahu do Plzně silničáři bourají další most, objížďka potrvá do zimy

Podle mluvčí potrvají práce přibližně čtyři měsíce. „Důvodem opravy jsou viditelné poruchy a zhoršující se stav povrchu vozovky. Součástí prací bude také obnova vodorovného dopravního značení v prostoru stávajících křižovatek, oprava propustků a výměna svodidel,“ doplnila Zahálková.

Silnice bude podle ní zároveň rozšířena v křižovatce Kosmová - Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. Úprava má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost řidičů, uzavřela mluvčí.

Hlavní tah z Karlových Varů do Plzně byl dosud až na dílčí opravy vozovky a sanaci svahu u přehrady Březová na Karlovarsku v letošním roce průjezdný bez výraznějších omezení.

U Bečova finišuje úprava serpentin, tah na Plzeň by měli otevřít za týden

Loni mezi obcemi Cihelny a Kfely bourali most přes řeku Teplou. Stavba nového stála 58 milionů bez daně. Šlo o třetí rozsáhlejší rekonstrukci některého z mostů přes Teplou v posledních třech letech v tomto úseku.

V roce 2024 zabezpečovalo ŘSD svahy a částečně měnilo profil vozovky v serpentinách nad Bečovem nad Teplou. Úplná uzavírka začala v dubnu a z původně zamýšleného zprovoznění v červenci se protáhla do poloviny listopadu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna

Pohled na teploměr nebyl v pátek ráno v Krušných horách příjemný.

Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...

