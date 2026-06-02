„Na silnici I/20 mezi Toužimí a Třebouní mezi kilometry 33,154 a 37,109 musí řidiči od června počítat s částečnou uzavírkou řízenou semafory,“ uvedla mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
V některých etapách budou provoz řídit pracovníci stavby nebo budou stanoveny objízdné trasy po okolních silnicích.
Opravovaný úsek je dlouhý téměř čtyři kilometry. Zhotovitelem je společnost Eurovia CZ, který zakázku získala v soutěži, kde nabídla cenu 42,92 milionu korun bez DPH.
|
Na hlavním tahu do Plzně silničáři bourají další most, objížďka potrvá do zimy
Podle mluvčí potrvají práce přibližně čtyři měsíce. „Důvodem opravy jsou viditelné poruchy a zhoršující se stav povrchu vozovky. Součástí prací bude také obnova vodorovného dopravního značení v prostoru stávajících křižovatek, oprava propustků a výměna svodidel,“ doplnila Zahálková.
Silnice bude podle ní zároveň rozšířena v křižovatce Kosmová - Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. Úprava má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost řidičů, uzavřela mluvčí.
Hlavní tah z Karlových Varů do Plzně byl dosud až na dílčí opravy vozovky a sanaci svahu u přehrady Březová na Karlovarsku v letošním roce průjezdný bez výraznějších omezení.
|
U Bečova finišuje úprava serpentin, tah na Plzeň by měli otevřít za týden
Loni mezi obcemi Cihelny a Kfely bourali most přes řeku Teplou. Stavba nového stála 58 milionů bez daně. Šlo o třetí rozsáhlejší rekonstrukci některého z mostů přes Teplou v posledních třech letech v tomto úseku.
V roce 2024 zabezpečovalo ŘSD svahy a částečně měnilo profil vozovky v serpentinách nad Bečovem nad Teplou. Úplná uzavírka začala v dubnu a z původně zamýšleného zprovoznění v červenci se protáhla do poloviny listopadu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz