Silničáři se vrací na hlavní tah do Ústeckého kraje. Chystají čtyři velké opravy

První dějství se týká úseku od Karlových Varů po odbočku na Bor. Doprava je v tomto úseku stažená do jednoho jízdního pásu. Ten směrem od Karlových Varů na Ostrov je uzavřený.

„Předmětem akce je souvislá údržba pravého pásu formou výměny obrusné vrstvy, obnova nezpevněných krajnic, doplnění a výměna zádržného systému a pročištění odvodnění,“ informuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karlovarského kraje na svém webu.

Stav vozovky vykazuje podle správce komunikace značné poruchy. „Jejichž neřešení by vedlo k bezpečnostnímu riziku pro provoz a rozsáhlejší degradaci vozovky a zvýšilo by to pozdější náklady na opravu,“ vysvětlují silničáři omezení provozu v této části silnice I/13, která měří 3,4 kilometru. To potrvá do poloviny června.

V dubnu pak začnou další dvě velké opravy. První se týká úseku mezi Stráží nad Ohří a Smilovem. „V rámci stavebních prací provedeme opravu vozovky v místě autobusových zastávek u obce Smilov, vyčistíme odvodnění a doplníme dopravní značky pro lepší bezpečnost,“ naznačuje Kamila Zahálková, z týmu komunikace ŘSD. Předpoklad je, že práce zde skončí v červenci.

O dva měsíce déle bude trvat oprava mostu ve Stráži nad Ohří, která začíná rovněž v dubnu. „Na základě prohlídek je most ve velmi špatné stavu. Stávající most zbouráme a ponecháme pouze spodní část stavby,“ říká Zahálková.

Poslední chystanou velkou opravou na silnici I/13 bude pokládka mikrokoberce na takřka čtyřkilometrovém úseku u Ostrova. Práce zde začnou v květnu. „Mikrokoberec zlepší protismykové vlastnosti vozovky, čímž zajistíme větší bezpečnost,“ doplňuje Kamila Zahálková. Za všechny opravy na silnici I/13 letos ŘSD zaplatí bezmála 72 milionů korun bez daně.

Vedle toho začalo ŘSD v pondělí sanovat kalní masiv nad silnicí I/20 u přehrady Březová. „Dopravní omezení budou pouze při provádění prací. V tu dobu bude snížená maximální rychlost. Předpokládáme, že omezení budou trvat dva měsíce,“ tvrdí Zahálková.

Ředitelství silnic a dálnic za téměř sedm milionů korun odstraní náletové dřeviny, odtěží část masivu a svah zajistí pomocí ocelové sítě.