Americký most v Chebu se opět uzavře. Kvůli rekonstrukci Kamenné ulice

Plánovaná uzavírka od 5. května do konce září už teď mohutně rezonuje na sociálních sítích.

„Chápeme, že to je velice nepříjemné. Ani nás to netěší. Ale ukázalo se, že to nejde jinak,“ píše chebská radnice na svém oficiálním webu. A přidává vysvětlení, že rozhodnutí, které ovlivní dopravu v celém městě, padlo až dodatečně.

„Ještě nedávno jsme si mysleli, že úplná uzavírka Amerického mostu nebude letos potřeba. Bohužel, dopravní inspektorát rozhodl, že není jiné řešení. Částečné uzavření či jízdy na semafor jsou z hlediska bezpečnosti příliš rizikové. Ač se nám to nelíbí a můžeme mít jiný názor, rozhodující slovo má dopravní inspektorát. Tak to bylo, je a bude,“ stojí v oznámení.

Zástupci opozice a s nimi i část chebské veřejnosti si ale myslí, že opravy v této části města měly být lépe připravené a ze strany radnice jinak koordinované.

„Vloni se rekonstruoval most, letos se bude dělat jedna křižovatka a v plánu je ještě úprava křižovatky na druhé straně mostu. Také se budou opravovat ulice Havlíčkova a Pobřežní, které na tuto křižovatku navazují,“ reagoval za opozici bývalý starosta města Antonín Jalovec.

Už před dvěma lety upozorňoval, že tyto akce by bylo třeba zkoordinovat tak, aby se v době uzavření mostu kvůli opravám udělala alespoň jedna z těchto křižovatek. „Teď došlo přesně na moje slova. Opravdu reálně hrozí, že se i v příštích letech bude most zavírat znovu,“ doplnil Jalovec.

Času na lepší sladění jednotlivých akcí byl podle jeho názoru dostatek, protože o opravách v této lokalitě se mluví už nejméně pět let.

Na výtky, proč se obě velké stavební akce, tedy rekonstrukce Amerického mostu a Kamenné ulice, neudělaly souběžně, argumentují zástupci města tím, že loňské opravy mostu již nechtěli dál odkládat.

„A v té době jsme na rekonstrukci Kamenné ulice ještě neměli stavební povolení. Navíc lidé, kteří stavařině opravdu rozumí, říkají, že dvě tak velké akce by se souběžně dělat stejně nemohly,“ dodává radnice na Facebooku.