Dopravu na Nejdek komplikuje úplná uzavírka ve Staré Roli. Potrvá do konce června

koz Petr Kozohorský ČTK Autor:

14:50

S objížďkou musejí od pondělního rána počítat motoristé, kteří směřují z Karlových Varů do Nejdku. Příčinou je úplná uzavírka více než kilometrové části ulice Závodu míru. Osobní i nákladní doprava musí přes Mírovou do Nové Role, IZS, popeláři i autobusy MHD se do uzavřeného úseku dostanou přes Partyzánskou ulici.