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Silničáři na zimu obnoví provoz na rekonstruovaném Pražském mostě

Petr Kozohorský
  10:17

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Dopravu na Pražském mostě obnoví Ředitelství silnic a dálnic v plném rozsahu na konci listopadu. Na jaře se stavbaři vrátí, omezení budou pokračovat. (3. listopadu 2026) | foto: ŘSD

Potěšující zpráva pro řidiče. Provoz na rekonstruovaném Pražském mostě v Karlových Varech bude přes zimu bez omezení. Stavbaři se na místo vrátí na jaře příštího roku, kdy uzavřou druhou polovinu mostu.

Na rekonstrukci Pražského mostu pracují dělníci od března letošního roku. „Most je v provozu od roku 1993 a toto je jeho první velká oprava,“ konstatovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petr Drkulová.

Chystá se oprava Pražského mostu v Karlových Varech, potrvá dvě sezony

V zimě silničáři zprovozní dopravu na mostě v plném rozsahu. „Stavbaři nyní pokládají asfaltové vrstvy na mostě. V následujících dnech dokončí dopravní značení, osadí zbývající bezpečnostní prvky a upraví okolí mostu. Pokud vše půjde podle plánu, most zprovozníme koncem listopadu,“ řekla mluvčí ŘSD.

Kompletní rekonstrukce Pražského mostu je rozdělená na dvě etapy. „Příští rok na přelomu března a dubna zahájíme druhou etapu. Zavřeme most ve směru do Karlových Varů a provoz převedeme na již opravenou část,“ uvedl vedoucí provozu ŘSD pro Karlovy Vary Jiří Baloun.

Dopravu na Pražském mostě obnoví Ředitelství silnic a dálnic v plném rozsahu na konci listopadu. Na jaře se stavbaři vrátí, omezení budou pokračovat. (3. listopadu 2026)
Dopravu na Pražském mostě obnoví Ředitelství silnic a dálnic v plném rozsahu na konci listopadu. Na jaře se stavbaři vrátí, omezení budou pokračovat. (3. listopadu 2026)
Dopravu na Pražském mostě obnoví Ředitelství silnic a dálnic v plném rozsahu na konci listopadu. Na jaře se stavbaři vrátí, omezení budou pokračovat. (3. listopadu 2026)
Dopravu na Pražském mostě obnoví Ředitelství silnic a dálnic v plném rozsahu na konci listopadu. Na jaře se stavbaři vrátí, omezení budou pokračovat. (3. listopadu 2026)
4 fotografie

Druhá etapa podle harmonogramu skončí na sklonku roku 2027. V návaznosti na dokončení prací chystá město Karlovy Vary rekonstrukci Chebského mostu. „Pokud nenastanou nenadálé komplikace, což se vždy může stát, tak začneme v prvním čtvrtletí 2028,“ naznačil náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk.

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