Na rekonstrukci Pražského mostu pracují dělníci od března letošního roku. „Most je v provozu od roku 1993 a toto je jeho první velká oprava,“ konstatovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petr Drkulová.
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V zimě silničáři zprovozní dopravu na mostě v plném rozsahu. „Stavbaři nyní pokládají asfaltové vrstvy na mostě. V následujících dnech dokončí dopravní značení, osadí zbývající bezpečnostní prvky a upraví okolí mostu. Pokud vše půjde podle plánu, most zprovozníme koncem listopadu,“ řekla mluvčí ŘSD.
Kompletní rekonstrukce Pražského mostu je rozdělená na dvě etapy. „Příští rok na přelomu března a dubna zahájíme druhou etapu. Zavřeme most ve směru do Karlových Varů a provoz převedeme na již opravenou část,“ uvedl vedoucí provozu ŘSD pro Karlovy Vary Jiří Baloun.
Druhá etapa podle harmonogramu skončí na sklonku roku 2027. V návaznosti na dokončení prací chystá město Karlovy Vary rekonstrukci Chebského mostu. „Pokud nenastanou nenadálé komplikace, což se vždy může stát, tak začneme v prvním čtvrtletí 2028,“ naznačil náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk.