Silničáři opravují dálniční mosty na D6 u Sokolova. Omezení potrvají do října

„Nyní opravujeme most ve směru na Karlovy Vary, následně přijde na řadu most ve směru na Cheb,“ uvedla regionální mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Součástí prací za více než osm milionů korun je výměna mostních ložisek a závěrů. „Opravíme rovněž odvodnění a odstraníme stopy po zatékání,“ upřesnil mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Součástí oprav je podle jejího vyjádření i obnova svodidel a povrchu vozovky na mostě. Řidiči proto musejí počítat s omezením, kdy bude provoz svedený pouze do jednoho pruhu v každém směru.
Práce, jejichž zhotovitelem je společnost Sammis, potrvají do října.
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