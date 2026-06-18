Doprava u hranic s Německem zhoustne, silničáři se chystají pracovat u Pomezí

„Řidiči musí počítat s kyvadlovým provozem řízeným pracovníky nebo semafory. Po dobu oprav budou uzavřeny také nájezdové a sjezdové větve u Klesti a Cetnova,“ upozornila Petra Drkulová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Práce spočívají v pokládce mikrokoberce v úseku dlouhém 5,7 kilometru. „Tato technologie zlepší protismykové vlastnosti povrchu vozovky a prodlouží životnost stávajícího asfaltového krytu,“ vysvětlila mluvčí.
Bonusem bude, že mikrokoberec „vyžehlí“ drobné nerovnosti a ochrání vozovku před předčasným opotřebením.
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Práce budou rozděleny do čtyř etap a vyžádají si částečné i úplné uzavírky provozu. Stavební práce začnou ve směru od Pomezí nad Ohří. „Na začátku prvního týdne bude doprava omezena pouze pomocí směrové šipky, kdy budou pracovníci odstraňovat stávající vodorovné dopravní značení,“ popsala Drkulová.
V následujících etapách budou provoz řídit buď proškolení pracovníci, nebo semafory. „V rámci jedné z etap budou uzavřeny sjezdové a nájezdové větve u Klesti a Cetnova. Objízdná trasa povede v jednom směru přes mimoúrovňovou křižovatku Pomezí nad Ohří, v opačném směru pak přes Chlumeček,“ doplnila mluvčí ŘSD.
Za práce zaplatí správce silnic a dálnic více než 18,5 milionu korun.