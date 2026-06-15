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Ztrátové karlovarské letiště převezme armáda, odsouhlasili zastupitelé kraje

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  15:32
Zastupitelé Karlovarského kraje v pondělí schválili záměr převodu letiště Karlovy Vary do majetku státu. Letiště, které kraji patří, by podle záměru měla nově využívat Armáda ČR. Podmínkou převodu, který by se měl uskutečnit do konce letošního roku, je ale zachování civilního mezinárodního provozu.
Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37...
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37...
Za kniplem Boeingu B 737- 8Z6(WL) BBJ2 registrační značky HS-HMK seděl thajský...
Letiště v Karlových Varech
6 fotografií

Podle předchozích vyjádření ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) by správu letiště měla převzít státní společnost LOM Praha (někdejší Letecké opravny Malešice).

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) v pondělí řekl, že podrobnosti o tom, které části letiště by stát měl převzít a jestli by některé zůstaly kraji, se ještě neřešily. „V podstatě přímá jednání se ještě nekonala. První schůzka s ministrem obrany by se měla konat v příštím týdnu,“ uvedl Kubis. Teprve v následujících měsících by se měly vyjednat podrobnosti o převzetí letiště státem.

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Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO) v pondělí řekl, že kraj provozuje letiště řadu let a za tu dobu do něj investoval stovky milionů korun.

„Ale pokud chceme jeho zachování v dobrém stavu, žádá si to velké investice. A je otázkou, zda by to měl investovat nejmenší kraj v republice nebo stát, který ho považuje za základní infrastrukturu,“ uvedl Hurajčík. Po převzetí armádou by se podle náměstka neměl výrazně zvýšit provoz na letišti, mělo by jít o několik letů denně.

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Opoziční zastupitel Jan Bureš (ODS) upozornil, že kraj by si měl ponechat i předkupní právo pro případ, že stát už letiště nebude potřebovat. Zachovat by si podle něj kraj měl také část současné společnosti, která by zařizovala civilní lety. Podle Kubise bude stát určitě potřebovat část personálu, který nyní na letišti je, ale převzetí celé společnosti s ručením omezeným není možné, protože firma je dlouhodobě ve ztrátě.

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37 cestujících. (25. června 2024)
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37 cestujících. (25. června 2024)
Za kniplem Boeingu B 737- 8Z6(WL) BBJ2 registrační značky HS-HMK seděl thajský král Mahá Vatčirálongkón.
6 fotografií

Podle schváleného záměru bezúplatného převodu by se měl stát především zavázat, že letiště zmodernizuje včetně prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy. Dalším bodem je, že zachová civilní letový provoz a jeho zajištění v rozsahu požadovaném krajem a zachová status veřejného mezinárodního letiště.

Stát má také zajistit palivové hospodářství pro leteckou záchrannou službu a zajistit služby letištních hasičů. Součástí usnesení je i zahájení jednání o možném převzetí a budoucím provozování základny letecké záchranné služby.

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Rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy by zajistilo i provoz letadel ze vzdálenějších destinací, ale také soulad s budoucími požadavky civilního letectví. Odhadované náklady na rozšíření a prodloužení dráhy (projekt Modernizace RWY) jsou 1,23 miliardy korun. Tuto investici by měl hradit už stát.

Modernizací RWY (runwaye) se zvýší kapacita letiště a bezpečnost provozu. Rozšíření dráhy na šířku 60 metrů a délku 2510 metrů umožní využití pro vojenský provoz a krizové situace. Investice do modernizace tak podle kraje nepředstavují pouze podporu regionální letecké dopravy, ale zároveň investici do strategické dopravní a bezpečnostní infrastruktury České republiky, která umožní provoz širokého množství letecké techniky využívané jak Vzdušnými silami Armády České republiky, tak spojenci z NATO.

3. května 2026
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