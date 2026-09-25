Konec dlouhé objížďky. Silničáři zprovozní první část obchvatu Veselova

„Zprovozněný úsek je bezpečně připraven na návrat dopravy. Práce na celém obchvatu ale nekončí. Žádáme řidiče, aby respektovali sníženou rychlost, dopravní značení a případný pohyb stavební techniky,“ uvedl Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.
Úplná uzavírka části silnice II/205 byla podle jeho slov nezbytná kvůli rozsáhlým zemním pracím, výstavbě nových konstrukčních vrstev vozovky a napojení nové trasy obchvatu na stávající silnici. Vzhledem k rozsahu nebylo možné bezpečně zachovat provoz ani v omezeném režimu.
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Kvůli výstavbě obchvatu čekají řidiče ze Žlutic čtyři horké měsíce
„Vím, že několik měsíců objížděk nebylo nic příjemného, proto všem děkuji za trpělivost. Teď už snad navigace přestane posílat řidiče na výlet přes Chyši a Bošov,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Martin Hurajčík.
Silnice II/205 patří v této části regionu mezi významné krajské komunikace. Před uzavírkou po ní v obou směrech projíždělo více než 1 200 vozidel denně, z toho přes 100 nákladních. Omezení proto ovlivnilo nejen obyvatele Veselova a Žlutic, ale také okolní obce, zásobování a autobusovou dopravu.
Otevření silnice mezi Veselovem a Žluticemi ale neznamená, že je hotovo. Druhá část obchvatu směrem ke křižovatce Knínice a budoucímu napojení na dálnici D6 zůstává uzavřena a stavební práce zde pokračují. Na tomto úseku se dokončují konstrukční vrstvy vozovky, křižovatkové úpravy, propustky a napojení na stávající silniční síť.
Následovat bude pokládka zbývajících asfaltových vrstev, instalace dopravního značení a bezpečnostních prvků i úpravy okolního terénu. Křižovatka u Knínic bude dokončena v návaznosti na další výstavbu obchvatu a jeho budoucí napojení na dálnici D6. Po zprovoznění celého projektu vznikne plynulé dopravní spojení, které odvede významnou část dopravy mimo Veselov.
Obchvat je vedený v nezastavěném území západně od obce. Nová trasa začíná na silnici II/205 jižně od Veselova a na severní straně se znovu napojuje na stávající silniční síť. Její celková délka činí přibližně 1,5 kilometru.
K technicky nejnáročnějším částem projektu patří rozsáhlé zemní práce a výstavba násypových těles, jejichž výška místy přesahuje osm metrů. Na hlavní části nové komunikace bylo použito přibližně 43 tisíc metrů krychlových zeminy. Součástí stavby je také nový most přes místní biokoridor, několik propustků, nové křižovatky a sjezdy, odvodnění komunikace a přeložka vodovodu.
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Termín je na hraně, ale stále platí. Dálnice D6 bude hotová v roce 2028
„Přestože původní harmonogram počítá s dokončením stavby v červnu 2027, podle současného postupu by mohl být celý obchvat včetně křižovatky Knínice dokončen již do konce roku 2026. Termín bude záviset zejména na dalším průběhu prací a klimatických podmínkách v závěru stavební sezony,“ informoval mluvčí krajských silničářů Vojtěch Vaněk.
Celkové náklady jsou necelých 100 milionů korun včetně DPH. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Na projekt se podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, stavbu obchvatu podpořil Karlovarský kraj.