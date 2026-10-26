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Babiš slíbil malý obchvat Karlových Varů, příprava a stavba můžou trvat 10 let

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  13:17
Skalní masiv nad silničním průtahem Karlovými Vary v Táborské ulici

Skalní masiv nad silničním průtahem Karlovými Vary v Táborské ulici | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Skalní masiv nad silničním průtahem Karlovými Vary v Táborské ulici
Nehoda se stala na průtahu I/6 ve směru ze Sokolova do centra města v místech u...
„Stávající šířkové uspořádání silnice I/6 je nevyhovující a naprosto...
Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)
8 fotografií
Karlovarský kraj má příslib předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), že z možných variant odvedení dopravy ze stávajícího průtahu Karlovými Vary se začne pracovat na přípravě takzvaného malého severního obchvatu. Potvrdil to hejtman Petr Kubis (ANO).

Příprava a výstavba ale může trvat dohromady i deset let. Kraj nyní usiluje o závazné stanovisko ministerstva dopravy nebo o usnesení vlády, že je varianta malého obchvatu tou definitivně vybranou.

Premiér Andrej Babiš uvedl na Facebooku, že možnost vést pod lázeňským městem tunel je podle loňského stanoviska ministerstva dopravy ekonomicky nejméně výhodná, obdobně i velký severní obchvat města.

Vyplatí se? ŘSD začne posuzovat variantu silničního tunelu pod Karlovými Vary

„Dohodli jsme se s premiérem a s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem, že potřebujeme už jasné stanovisko, že jdeme právě touto cestou. Kraj musí upravit Zásady územního rozvoje (ZÚR), musí se začít vykupovat pozemky a ta věc řešit,“ řekl Kubis.

Po ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nestr. za SPD) nyní bude požadovat stanovisko. „Ono to půjde do centrální komise a nevím, jestli potom to půjde z vlády nebo z ministerstva, ale musím vědět, že se dělá krátký severní obchvat, a začneme na tom intenzivně pracovat,“ doplnil.

„Byly tam různé alternativy, tunel za 17,4 miliardy, to je problém. Tak jsme se domluvili, že pojede varianta obchvatu. Volal jsem s Bednárikem, připraví se to, protože teď tam jezdí 33 tisíc aut denně,“ řekl Babiš ve videu.

Skalní masiv nad silničním průtahem Karlovými Vary v Táborské ulici
Skalní masiv nad silničním průtahem Karlovými Vary v Táborské ulici
Nehoda se stala na průtahu I/6 ve směru ze Sokolova do centra města v místech u železničního mostu.
„Stávající šířkové uspořádání silnice I/6 je nevyhovující a naprosto nepostačuje intenzitě silniční dopravy,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. (3. července 2024)
8 fotografií

Variantu tunelu vyhodnotilo ministerstvo dopravy jako neekonomickou letos na jaře. Podle Kubise by se navíc teprve musely udělat průzkumné štoly, aby se potvrdilo, jestli je vůbec možné vést pod lázeňským městem tunel. Na něm by podle dřívějších informací ŘSD byla pravděpodobně nejvyšší povolená rychlost 80 kilometrů v hodině. I provoz a údržba tunelu by byly v budoucnu velmi nákladné, zhruba 100 milionů korun ročně.

Varianta velkého severního obchvatu s sebou spolu s obdobně vysokou cenou nese i riziko, že by přes deset kilometrů dlouhý obchvat tranzitní doprava nevyužívala a vozidla by nadále projížděla městem po současném průtahu.

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Ten má omezenou rychlost na 70 kilometrů v hodině po celé své délce i kvůli nedostatku prostoru pro připojovací a odbočovací pruhy. Jeho odhlučnění a zvýšení kapacity podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) není možné. Průtah má čtyři pruhy, ale je bez odstavného pruhu. V případě oprav nebo nehod je tak průjezd zablokovaný někdy i na hodiny.

Dálnice D6 z Prahy by se do Karlových Varů měla dostat asi v roce 2028, kompletně dokončené dálniční propojení Prahy a Karlových Varů je nyní plánováno na polovinu roku 2029. Na D6 jsou nyní ve výstavbě tři úseky. Se zpožděním se v polovině října spustil provoz na části úseku Petrohrad–Lubenec.

Do konce letošního roku chce ŘSD také zahájit stavbu mezi Žalmanovem a Olšovými Vraty na Karlovarsku. Úsek dlouhý 7,3 kilometru postaví za 2,312 miliardy bez DPH sdružení společností Eurovia CZ, Stavby mostů, MI Roads a Berger Bohemia. V přípravě je i navazující úsek z Olšových Vrat do Karlových Varů, je dlouhý osm kilometrů a jeho předpokládaná cena je 4,3 miliardy korun.

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